Полчища крыс захватили центр Новосибирска

Posted 21 февраля, 02:08
Published 21 февраля, 02:08
Modified 21 февраля, 02:10
Updated 21 февраля, 02:10
Происходит все в Железнодорожном районе на проспекте Димитрова во дворе дома №6. Там новосибирцы столкнулись с нашествием крыс. Обитают грызуны на мусорке. Жители близлежащих домов обратились в компетентные службы, чтобы животные потравили.
Некоторые горожане связали нашествие с отловом собак, которые якобы контролировали популяцию крыс. В комментариях сибиряки были в ужасе от увиденного. Они с иронией пошутили про известный мультфильм, где поваром была обычная крыса:
«Они там все разных видов и выглядят как декоративные, а не дикие. какой-то зоомагаз выбросил?»;
«Рататуи»;
«В каждом дворе уже так»;
«Кулинария в стране загибается?»;
«Какая жесть».
И это не единственный случай атаки грызунов.