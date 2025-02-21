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Posted 21 февраля, 02:08

Published 21 февраля, 02:08

Modified 21 февраля, 02:10

Updated 21 февраля, 02:10

Крысы на помойке

Полчища крыс захватили центр Новосибирска

21 февраля 2025, 02:08
Фото: Изображение Midjourney. Крысы на помойке
В Новосибирске заметили атакующих дворы крыс, о чем рассказали очевидцы.

Происходит все в Железнодорожном районе на проспекте Димитрова во дворе дома №6. Там новосибирцы столкнулись с нашествием крыс. Обитают грызуны на мусорке. Жители близлежащих домов обратились в компетентные службы, чтобы животные потравили.

Видео: Инцидент Новосибирск.

Некоторые горожане связали нашествие с отловом собак, которые якобы контролировали популяцию крыс. В комментариях сибиряки были в ужасе от увиденного. Они с иронией пошутили про известный мультфильм, где поваром была обычная крыса:

«Они там все разных видов и выглядят как декоративные, а не дикие. какой-то зоомагаз выбросил?»;
«Рататуи»;
«В каждом дворе уже так»;
«Кулинария в стране загибается?»;
«Какая жесть».

И это не единственный случай атаки грызунов.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Крысы
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