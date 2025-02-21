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Posted 21 февраля, 07:38

Published 21 февраля, 07:38

Modified 21 февраля, 07:40

Updated 21 февраля, 07:40

Станция метро в Новосибирске

Проектирование метро в Новосибирске отдали иностранцам — кто этим займется

21 февраля 2025, 07:38
Фото: Ольга Храмушкина. atas.info. Станция метро в Новосибирске

В Новосибирске белорусская компания займется проектированием линии метро

В Новосибирске завершился конкурс на определение проектировщика Дзержинской ветки метро, следует из данных госзакупок.

Новосибирск продолжает развитие метрополитена, и одним из значимых этапов этого процесса стало подписание контракта на проектирование левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Берёзовая роща». По итогам конкурса работами займется предприятие Республики Беларусь ОАО «Минскметропроект», которое имеет более 40 лет опыта в проектировании сложных транспортных объектов.

Договор о начале проектирования на сумму 104 млн рублей был подписан 17 февраля 2025 года. Это на 29 млн меньше изначальной суммы, предложенной в ходе закупок. В конкурсе принимали участие две компании, однако белорусские проектировщики предложили наиболее экономически выгодные условия.

Проектируемый участок тоннеля имеет длину 528 метров. Работы должны быть завершены в течение 300 дней. Финансирование осуществляется из бюджета Новосибирска. Общая стоимость продления Дзержинской линии оценивается в 2,9 млрд рублей.

Проблема дефицита специалистов в сфере проектирования метро стала одним из ключевых факторов выбора подрядчика из Белоруссии. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее отмечал, что в регионе не хватает специалистов с необходимыми компетенциями, поэтому для реализации крупных инфраструктурных проектов приходится привлекать экспертов из Москвы и Минска.

Сотрудничество с ОАО «Минскметропроект» обсуждалось с середины прошлого года. В августе мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал с белорусской компанией меморандум о взаимопонимании, а в конце года состоялись встречи и выезды на места предполагаемого строительства. В скором будущем горадминистрация планирует объявить конкурс на создание проекта еще двух объектов новосибирского метро.

ОАО «Минскметропроект» имеет значительный опыт работы не только в Белоруссии, но и за ее пределами. Компания создавала документацию для подземок в Латвии, Литве, Украине, Азербайджане, а также участвовала в строительстве станций Московского метро и реконструкции транспортных тоннелей в Афганистане.

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