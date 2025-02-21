Проектирование метро в Новосибирске отдали иностранцам — кто этим займется

Posted 21 февраля, 07:38
Published 21 февраля, 07:38
Modified 21 февраля, 07:40
Updated 21 февраля, 07:40
Новосибирск продолжает развитие метрополитена, и одним из значимых этапов этого процесса стало подписание контракта на проектирование левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Берёзовая роща». По итогам конкурса работами займется предприятие Республики Беларусь ОАО «Минскметропроект», которое имеет более 40 лет опыта в проектировании сложных транспортных объектов.
Договор о начале проектирования на сумму 104 млн рублей был подписан 17 февраля 2025 года. Это на 29 млн меньше изначальной суммы, предложенной в ходе закупок. В конкурсе принимали участие две компании, однако белорусские проектировщики предложили наиболее экономически выгодные условия.
Проектируемый участок тоннеля имеет длину 528 метров. Работы должны быть завершены в течение 300 дней. Финансирование осуществляется из бюджета Новосибирска. Общая стоимость продления Дзержинской линии оценивается в 2,9 млрд рублей.
Проблема дефицита специалистов в сфере проектирования метро стала одним из ключевых факторов выбора подрядчика из Белоруссии. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее отмечал, что в регионе не хватает специалистов с необходимыми компетенциями, поэтому для реализации крупных инфраструктурных проектов приходится привлекать экспертов из Москвы и Минска.
Сотрудничество с ОАО «Минскметропроект» обсуждалось с середины прошлого года. В августе мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал с белорусской компанией меморандум о взаимопонимании, а в конце года состоялись встречи и выезды на места предполагаемого строительства. В скором будущем горадминистрация планирует объявить конкурс на создание проекта еще двух объектов новосибирского метро.
ОАО «Минскметропроект» имеет значительный опыт работы не только в Белоруссии, но и за ее пределами. Компания создавала документацию для подземок в Латвии, Литве, Украине, Азербайджане, а также участвовала в строительстве станций Московского метро и реконструкции транспортных тоннелей в Афганистане.