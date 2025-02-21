Проектирование метро в Новосибирске отдали иностранцам — кто этим займется

Сотрудничество с ОАО «Минскметропроект» обсуждалось с середины прошлого года. В августе мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал с белорусской компанией меморандум о взаимопонимании, а в конце года состоялись встречи и выезды на места предполагаемого строительства. В скором будущем горадминистрация планирует объявить конкурс на создание проекта еще двух объектов новосибирского метро.