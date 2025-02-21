Снос дороже замка: демонтаж особняка Пугачевой будет стоить больше 40 млн рублей

Posted 21 февраля, 05:47
Published 21 февраля, 05:47
Modified 21 февраля, 05:49
Updated 21 февраля, 05:49
В эту сумму включены расходы на разбор конструкции и утилизацию строительного мусора, сообщил глава Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин в беседе с изданием «Абзац».
Элитный особняк, построенный в стиле средневекового замка, находится в подмосковной деревне Грязь. Однако Капустин высказался против разрушения капитального здания, предложив его переоборудовать для общественных нужд и использовать с пользой.
По сведениям «Абзац», среди местных жителей появились радикальные предложения снести здание взрывным методом. Ранее в сети появились фотографии, на которых видно, что замок постепенно ветшает: фасады покрываются плесенью, а металлические элементы подвергаются коррозии. Несмотря на это, по информации журналистов, в дом периодически заглядывают доверенные лица Пугачевой и ее мужа, чтобы следить за его состоянием.
Супруги уехали в Израиль в феврале 2022 года. Алла Пугачева неоднократно подчеркивала, что не эмигрировала, а находится за границей по медицинским и личным причинам. С того момента она несколько раз приезжала в Россию: впервые в августе 2022 года, затем в мае 2023-го, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, а также осенью того же года.