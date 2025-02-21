Снос дороже замка: демонтаж особняка Пугачевой будет стоить больше 40 млн рублей

Супруги уехали в Израиль в феврале 2022 года. Алла Пугачева неоднократно подчеркивала, что не эмигрировала, а находится за границей по медицинским и личным причинам. С того момента она несколько раз приезжала в Россию: впервые в августе 2022 года, затем в мае 2023-го, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, а также осенью того же года.