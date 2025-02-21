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Posted 21 февраля, 05:47

Published 21 февраля, 05:47

Modified 21 февраля, 05:49

Updated 21 февраля, 05:49

Школа в виде замка, фото носит иллюстративный характер

Снос дороже замка: демонтаж особняка Пугачевой будет стоить больше 40 млн рублей

21 февраля 2025, 05:47
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Школа в виде замка, фото носит иллюстративный характер

Снос особняка Пугачевой и ее мужа обойдется в 40 миллионов рублей

Стоимость демонтажа замка, принадлежащего певице Алле Пугачевой и ее супругу, комику-иноагенту, оценили в 40 миллионов рублей.

В эту сумму включены расходы на разбор конструкции и утилизацию строительного мусора, сообщил глава Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин в беседе с изданием «Абзац».

Элитный особняк, построенный в стиле средневекового замка, находится в подмосковной деревне Грязь. Однако Капустин высказался против разрушения капитального здания, предложив его переоборудовать для общественных нужд и использовать с пользой.

По сведениям «Абзац», среди местных жителей появились радикальные предложения снести здание взрывным методом. Ранее в сети появились фотографии, на которых видно, что замок постепенно ветшает: фасады покрываются плесенью, а металлические элементы подвергаются коррозии. Несмотря на это, по информации журналистов, в дом периодически заглядывают доверенные лица Пугачевой и ее мужа, чтобы следить за его состоянием.

Супруги уехали в Израиль в феврале 2022 года. Алла Пугачева неоднократно подчеркивала, что не эмигрировала, а находится за границей по медицинским и личным причинам. С того момента она несколько раз приезжала в Россию: впервые в августе 2022 года, затем в мае 2023-го, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, а также осенью того же года.

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