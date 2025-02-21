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Posted 21 февраля, 05:16

Published 21 февраля, 05:16

Modified 21 февраля, 05:18

Updated 21 февраля, 05:18

Пособия повысят

Стало известно, кто из жителей Новосибирска начнет получать повышенные пособия

21 февраля 2025, 05:16
Фото: 1MI. Пособия повысят
Многие социальные выплаты увеличатся в первый день весны из-за пересмотра федеральных нормативов, сообщили в Социальном фонде России.

С 1 марта 2025 годы изменится методика расчета многих социальных выплат и определения льгот.

Военные пенсионеры

Военнослужащим на пенсии проиндексируют выплаты на 4,4%, причем перерасчет коснется и января с февралем. Связано это с тем, что реальный уровень инфляции, официально признанный в размере 9,5% превысил прошлогоднюю индексацию пенсий в размере 5,1%. Мартовское повышение призвано выровнять эту ситуацию. Кроме отставных военных прибавку к выплатам получат сотрудники МЧС, полицейские, судебные приставы, сотрудники Росгвардии и ФСИН.

Поддержка беременных

В случае, если будущая мать потеряла работу по причине ликвидации предприятия, то ей с 1 марта положены увеличенные выплаты пособий по беременности и родам. Размер этого пособия будет приравнен к величине регионального прожиточного минимума. В Новосибирской области этот показатель составляет 17378 рублей. Ранее максимальный размер подобный выплаты составлял 920 рублей.

Признание инвалидности

Расширяется перечень реабилитационных групп, устанавливаемых по результатам медико-социальной экспертизы. Это должно способствовать индивидуальной поддержке пациентов и дифференцировать положенные выплаты. Будут изменен и подход к назначению статуса инвалида.

Выплаты за наставничество

С 1 марта работодатели будут доплачивать сотрудникам за работу по наставничеству. Соответствующие изменения отражены в Трудовом кодексе и определяют рамки работы наставников, их права и обязанности, а так же условия получения дополнительных выплат.

Ранее мы рассказывали о том, как проиндексирован размер маткапитала в 2025 году.

Долгожданная индексация пенсий в 2025 году — на сколько повысят выплаты
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