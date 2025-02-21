Стало известно, кто из жителей Новосибирска начнет получать повышенные пособия

Военнослужащим на пенсии проиндексируют выплаты на 4,4%, причем перерасчет коснется и января с февралем. Связано это с тем, что реальный уровень инфляции, официально признанный в размере 9,5% превысил прошлогоднюю индексацию пенсий в размере 5,1%. Мартовское повышение призвано выровнять эту ситуацию. Кроме отставных военных прибавку к выплатам получат сотрудники МЧС, полицейские, судебные приставы, сотрудники Росгвардии и ФСИН.