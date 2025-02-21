Стало известно, кто из жителей Новосибирска начнет получать повышенные пособия

Posted 21 февраля, 05:16
Published 21 февраля, 05:16
Modified 21 февраля, 05:18
Updated 21 февраля, 05:18
С 1 марта 2025 годы изменится методика расчета многих социальных выплат и определения льгот.
Военнослужащим на пенсии проиндексируют выплаты на 4,4%, причем перерасчет коснется и января с февралем. Связано это с тем, что реальный уровень инфляции, официально признанный в размере 9,5% превысил прошлогоднюю индексацию пенсий в размере 5,1%. Мартовское повышение призвано выровнять эту ситуацию. Кроме отставных военных прибавку к выплатам получат сотрудники МЧС, полицейские, судебные приставы, сотрудники Росгвардии и ФСИН.
В случае, если будущая мать потеряла работу по причине ликвидации предприятия, то ей с 1 марта положены увеличенные выплаты пособий по беременности и родам. Размер этого пособия будет приравнен к величине регионального прожиточного минимума. В Новосибирской области этот показатель составляет 17378 рублей. Ранее максимальный размер подобный выплаты составлял 920 рублей.
Расширяется перечень реабилитационных групп, устанавливаемых по результатам медико-социальной экспертизы. Это должно способствовать индивидуальной поддержке пациентов и дифференцировать положенные выплаты. Будут изменен и подход к назначению статуса инвалида.
С 1 марта работодатели будут доплачивать сотрудникам за работу по наставничеству. Соответствующие изменения отражены в Трудовом кодексе и определяют рамки работы наставников, их права и обязанности, а так же условия получения дополнительных выплат.
Ранее мы рассказывали о том, как проиндексирован размер маткапитала в 2025 году.