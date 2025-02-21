Станция метро «Спортивная» в Новосибирске успешно прошла экспертизу

Posted 21 февраля, 11:36
Published 21 февраля, 11:36
Modified 21 февраля, 11:38
Updated 21 февраля, 11:38
Изменения в проекте станции были приняты. Утверждение документации позволит найти подрядчика, который сможет завершить работы на «Спортивной» в ближайшее время.
Новая станция сделает более комфортным посещение спортивных мероприятий в ЛДС «Сибирь-Арена», сообщают в мэрии. Сейчас масштабные мероприятия в ЛДС нередко становятся причиной многокилометровых пробок.
Сообщается также, что «Спортивная» станет первой в стране станцией с двухтемпературным режимом. Повышенную безопасность и тепло обеспечит закрытая платформа с раздвижными дверями.
Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком, ООО «СпецТрансСтрой», был расторгнут в августе 2024 года. После расторжения контракта строительные работы на станции были приостановлены. Власти планируют ввести «Спортивную» в эксплуатацию в этом году.