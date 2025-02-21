atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 11:36

Published 21 февраля, 11:36

Modified 21 февраля, 11:38

Updated 21 февраля, 11:38

Строительство находится на стадии завершения

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске успешно прошла экспертизу

21 февраля 2025, 11:36
Фото: 1MI. Строительство находится на стадии завершения
21 февраля были одобрены изменения в проекте станции метро, о чем сообщают в мэрии Новосибирска.

Изменения в проекте станции были приняты. Утверждение документации позволит найти подрядчика, который сможет завершить работы на «Спортивной» в ближайшее время.

Новая станция сделает более комфортным посещение спортивных мероприятий в ЛДС «Сибирь-Арена», сообщают в мэрии. Сейчас масштабные мероприятия в ЛДС нередко становятся причиной многокилометровых пробок.

Сообщается также, что «Спортивная» станет первой в стране станцией с двухтемпературным режимом. Повышенную безопасность и тепло обеспечит закрытая платформа с раздвижными дверями.

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком, ООО «СпецТрансСтрой», был расторгнут в августе 2024 года. После расторжения контракта строительные работы на станции были приостановлены. Власти планируют ввести «Спортивную» в эксплуатацию в этом году.

«СпецтТрансСтрой» подал иск к мэрии Новосибирска — что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погодных условийБольше 20 кг нелегального меда и рыбы изъяли у новосибирских предпринимателейМемориальный сквер может появится на месте взрыва на Линейной
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мэрия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика