Станция метро «Спортивная» в Новосибирске успешно прошла экспертизу

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком, ООО «СпецТрансСтрой», был расторгнут в августе 2024 года. После расторжения контракта строительные работы на станции были приостановлены. Власти планируют ввести «Спортивную» в эксплуатацию в этом году.