Тридцатилетние летчик и балерина вышли на пенсию в Новосибирске

30-летний летчик-испытатель налетал часы на стаж свыше 25 лет, что дало ему право досрочного выхода на пенсию. 33-летняя балерина НОВАТа также вышла на пенсию — для этого артистке потребовалось отработать 15 лет на сцене в сольных партиях.