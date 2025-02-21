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Posted 21 февраля, 14:36

Published 21 февраля, 14:36

Modified 21 февраля, 14:38

Updated 21 февраля, 14:38

Получать выплаты начали самые молодые пенсионеры

Тридцатилетние летчик и балерина вышли на пенсию в Новосибирске

21 февраля 2025, 14:36
Фото: 1MI. Получать выплаты начали самые молодые пенсионеры
О самых молодых пенсионерах в Новосибирской области рассказали в региональном СФР.

Самыми молодыми пенсионерами признали сибиряков, которые наработали установленный стаж к 30 годам.

30-летний летчик-испытатель налетал часы на стаж свыше 25 лет, что дало ему право досрочного выхода на пенсию. 33-летняя балерина НОВАТа также вышла на пенсию — для этого артистке потребовалось отработать 15 лет на сцене в сольных партиях.

Ранее новосибирцам рассказали, кто имеет право получить прибавку к соцвыплатам с 1 марта 2025.

Социальные выплаты вырастут с 1 марта: кто получит прибавку
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