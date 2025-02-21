Тридцатилетние летчик и балерина вышли на пенсию в Новосибирске

Posted 21 февраля, 14:36
Published 21 февраля, 14:36
Modified 21 февраля, 14:38
Updated 21 февраля, 14:38
Самыми молодыми пенсионерами признали сибиряков, которые наработали установленный стаж к 30 годам.
30-летний летчик-испытатель налетал часы на стаж свыше 25 лет, что дало ему право досрочного выхода на пенсию. 33-летняя балерина НОВАТа также вышла на пенсию — для этого артистке потребовалось отработать 15 лет на сцене в сольных партиях.
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