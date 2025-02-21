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Posted 21 февраля, 04:43

Published 21 февраля, 04:43

Modified 21 февраля, 04:45

Updated 21 февраля, 04:45

Предпринимательница зарабатывает миллионы на безнадзорных животных

Уходят миллионы рублей: в Новосибирском районе рассекретили траты на отлов собак

21 февраля 2025, 04:43
Фото: 1MI. Предпринимательница зарабатывает миллионы на безнадзорных животных

В Новосибирском районе раскрыли траты на отлов бродячих собак

В 2025 году действуют два контракта с индивидуальной предпринимательницей, сообщили в районной администрации.

В 2025 году администрация Новосибирского района заключила два контракта на «оказание услуг на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» с ИП Шаромова Анна Юрьевна. Общая стоимость контрактов составляет 1,2 млн рублей, один из них действует до 30 апреля, а второй до 31 декабря текущего года.

Всего же, начиная с 2021 по 2024 год, ИП Шаромова А.Ю. получила от районной администрации 12 аналогичных контрактов на общую сумму 14, 65 млн рублей. В рамках этих соглашений было отловлено 654 безнадзорных животных, сообщили в администрации в ответ на запрос редакции Atas.Info. Деньги на оплату контрактов район получает в виде субвенции из областного бюджета.

По информации системы СПАРК, 8 из этих контрактов были расторгнуты досрочно. В администрации проигнорировали вопросы редакции о причинах разрыва соглашений и о том, почему, несмотря на досрочное расторжение контрактов с индивидуальной предпринимательницей Шаромовой, основным родом занятий которой является «деятельность в области исполнительских искусств», она вновь и вновь получает муниципальные подряды.

Пристальное внимание наблюдателей к ситуации с безнадзорными животными в Новосибирской районе стало приковано после трагического случая в конце января, когда стая бездомных собак загрызла женщину. Было возбуждено уголовное дело о халатности, расследование продолжается.

О том, что происходит сейчас на улице Малыгина, недалеко от места, где произошло нападение собак, смотрите в нашем видеосюжете:

Убийство не выход: эксперты о возможности эвтаназии бродячих собак в Новосибирске
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