Уходят миллионы рублей: в Новосибирском районе рассекретили траты на отлов собак

Posted 21 февраля, 04:43
Published 21 февраля, 04:43
Modified 21 февраля, 04:45
Updated 21 февраля, 04:45
В 2025 году администрация Новосибирского района заключила два контракта на «оказание услуг на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» с ИП Шаромова Анна Юрьевна. Общая стоимость контрактов составляет 1,2 млн рублей, один из них действует до 30 апреля, а второй до 31 декабря текущего года.
Всего же, начиная с 2021 по 2024 год, ИП Шаромова А.Ю. получила от районной администрации 12 аналогичных контрактов на общую сумму 14, 65 млн рублей. В рамках этих соглашений было отловлено 654 безнадзорных животных, сообщили в администрации в ответ на запрос редакции Atas.Info. Деньги на оплату контрактов район получает в виде субвенции из областного бюджета.
По информации системы СПАРК, 8 из этих контрактов были расторгнуты досрочно. В администрации проигнорировали вопросы редакции о причинах разрыва соглашений и о том, почему, несмотря на досрочное расторжение контрактов с индивидуальной предпринимательницей Шаромовой, основным родом занятий которой является «деятельность в области исполнительских искусств», она вновь и вновь получает муниципальные подряды.
Пристальное внимание наблюдателей к ситуации с безнадзорными животными в Новосибирской районе стало приковано после трагического случая в конце января, когда стая бездомных собак загрызла женщину. Было возбуждено уголовное дело о халатности, расследование продолжается.
О том, что происходит сейчас на улице Малыгина, недалеко от места, где произошло нападение собак, смотрите в нашем видеосюжете: