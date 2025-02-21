Уходят миллионы рублей: в Новосибирском районе рассекретили траты на отлов собак

В 2025 году администрация Новосибирского района заключила два контракта на «оказание услуг на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» с ИП Шаромова Анна Юрьевна. Общая стоимость контрактов составляет 1,2 млн рублей, один из них действует до 30 апреля, а второй до 31 декабря текущего года.