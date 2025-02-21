atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 08:08

Published 21 февраля, 08:08

Modified 21 февраля, 08:10

Updated 21 февраля, 08:10

Диана Арбенина

В Новосибирске билеты на Арбенину раскупили, несмотря на призыв к бойкоту

21 февраля 2025, 08:08
Фото: РИА Новости. Диана Арбенина
Несмотря на попытки отдельных активистов добиться отмены выступления Дианы Арбениной, билеты на её концерт в Новосибирске разошлись задолго до намеченной даты.

Выступление певицы состоится 21 февраля вечером, и, несмотря на вызванный общественный резонанс, интерес к нему оказался чрезвычайно высоким. Ранее глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров публично раскритиковал Арбенину, утверждая, что она якобы не выступает в защиту российских вооружённых сил и ранее высказывалась в поддержку других стран. Общественник уверен, что подобные взгляды противоречат патриотическим ценностям, и он призвал к отмене концерта.

Однако эти заявления не повлияли ни на организаторов, ни на публику. Билеты почти полностью раскупили задолго до дня выступления. На сервисах «Яндекс.Афиша» и «Касса.ру» свободных мест практические не осталось — всего можно приобрести 17 билетов. Об аншлаге сообщили и на официальном сайте исполнительницы.

Яндекс.Афиша
Яндекс.Афиша. Фото: скриншот

Сама Арбенина не комментировала возникший ажиотаж, но ранее неоднократно подчёркивала, что её творчество находится вне политики, а концерты для неё — это, прежде всего, встреча с преданной аудиторией. Поклонники певицы активно выражают поддержку в соцсетях, отмечая, что музыка должна объединять людей, а не становиться причиной разногласий.

«Патриот за денежку»: хейтеры раскритиковали концерт Шамана в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Смертельное ДТП на Тульской: транзитное движение все равно ограничивать не будутСтала известна причина многокилометровой пробки под Октябрьским мостом в НовосибирскеНовосибирск произвел впечатление на Екатерину Мизулину
#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Запрет#Соцсети#Шоу#Концерт#Музыка#Диана Арбенина#Сергей Майоров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика