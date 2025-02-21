В Новосибирске билеты на Арбенину раскупили, несмотря на призыв к бойкоту

Posted 21 февраля, 08:08
Published 21 февраля, 08:08
Modified 21 февраля, 08:10
Updated 21 февраля, 08:10
Выступление певицы состоится 21 февраля вечером, и, несмотря на вызванный общественный резонанс, интерес к нему оказался чрезвычайно высоким. Ранее глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров публично раскритиковал Арбенину, утверждая, что она якобы не выступает в защиту российских вооружённых сил и ранее высказывалась в поддержку других стран. Общественник уверен, что подобные взгляды противоречат патриотическим ценностям, и он призвал к отмене концерта.
Однако эти заявления не повлияли ни на организаторов, ни на публику. Билеты почти полностью раскупили задолго до дня выступления. На сервисах «Яндекс.Афиша» и «Касса.ру» свободных мест практические не осталось — всего можно приобрести 17 билетов. Об аншлаге сообщили и на официальном сайте исполнительницы.
Сама Арбенина не комментировала возникший ажиотаж, но ранее неоднократно подчёркивала, что её творчество находится вне политики, а концерты для неё — это, прежде всего, встреча с преданной аудиторией. Поклонники певицы активно выражают поддержку в соцсетях, отмечая, что музыка должна объединять людей, а не становиться причиной разногласий.