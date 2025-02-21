В Новосибирске билеты на Арбенину раскупили, несмотря на призыв к бойкоту

Однако эти заявления не повлияли ни на организаторов, ни на публику. Билеты почти полностью раскупили задолго до дня выступления. На сервисах «Яндекс.Афиша» и «Касса.ру» свободных мест практические не осталось — всего можно приобрести 17 билетов. Об аншлаге сообщили и на официальном сайте исполнительницы.