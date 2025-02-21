В Новосибирске ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

Posted 21 февраля, 07:25
Published 21 февраля, 07:25
Modified 21 февраля, 07:27
Updated 21 февраля, 07:27
В организации такой преступной схемы, по версии следствия, принимала участие супружеская пара, которая временно проживала на территории России на основании трудового патента. По версии следствия, они намеренно зарегистрировали фиктивное отцовство на своего новорожденного ребенка, рассчитывая таким способом получить гражданство РФ для себя и своей семьи. Подобные махинации становятся все более распространенными среди мигрантов, стремящихся закрепиться в стране.
Следователи возбудили уголовное делопо факту организации группой граждан незаконной миграции. Суд решил оставить фигурантов на свободе, но ограничил им выезд.
Вместе с тем сотрудники спецслужбы направили в суд данные по еще одному делу, в котором фигурируют трое горожан. Их обвиняют в содействии нелегальной миграции путем оформления поддельных трудовых договоров для иностранцев. Эти фиктивные документы позволяли мигрантам оставаться в России в обход закона.
Расследование также показало, что среди лиц, получивших нелегальный статус, были преступники. В частности, двое мигрантов организовали подпольную лабораторию, где производили запрещенные вещества. В ходе спецоперации, проведенной в декабре 2023 года, оперативники ФСБ изъяли свыше 44 килограммов наркотиков общей стоимостью 110 млн рублей, а также более 1,5 тонн прекурсоров.