В Новосибирске ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

В организации такой преступной схемы, по версии следствия, принимала участие супружеская пара, которая временно проживала на территории России на основании трудового патента. По версии следствия, они намеренно зарегистрировали фиктивное отцовство на своего новорожденного ребенка, рассчитывая таким способом получить гражданство РФ для себя и своей семьи. Подобные махинации становятся все более распространенными среди мигрантов, стремящихся закрепиться в стране.