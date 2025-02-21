В Новосибирске из больницы после нападения выписали комментатора Скворцова

Posted 21 февраля, 10:43
Published 21 февраля, 10:43
Modified 21 февраля, 10:45
Updated 21 февраля, 10:45
Спортивный обозреватель Роман Скворцов выписан из больницы спустя две недели после госпитализации с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, сославшись на данные врачей.
Конфликт, приведший к нападению, произошел в ночь на 9 февраля. По информации следствия, Скворцов находился в баре, после чего столкнулся с двумя мужчинами у соседнего заведения. В ходе словесной перепалки один из оппонентов нанес комментатору удар, ставший причиной ушиба головного мозга и обширной гематомы.
После экстренной госпитализации медики провели комплексное обследование, исключившее необходимость хирургического вмешательства. Уголовное дело возбудили по факту 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Следователи выясняют мотивы нападавших и обстоятельства конфликта.
Инцидент вызвал резонанс в спортивном сообществе. Коллеги Скворцова выразили поддержку в соцсетях, а болельщики потребовали ужесточить наказание за насилие в общественных местах. Сам комментатор пока не комментирует ситуацию, сосредоточившись на реабилитации.