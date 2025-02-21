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Posted 21 февраля, 10:43

Published 21 февраля, 10:43

Modified 21 февраля, 10:45

Updated 21 февраля, 10:45

Скворцов выпустился

В Новосибирске из больницы после нападения выписали комментатора Скворцова

21 февраля 2025, 10:43
Фото: atas.info. Скворцов выпустился
Спортивный комментатор Роман Скворцов покинул стационар в Новосибирске, о чем сообщают источники.

Спортивный обозреватель Роман Скворцов выписан из больницы спустя две недели после госпитализации с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, сославшись на данные врачей.

Конфликт, приведший к нападению, произошел в ночь на 9 февраля. По информации следствия, Скворцов находился в баре, после чего столкнулся с двумя мужчинами у соседнего заведения. В ходе словесной перепалки один из оппонентов нанес комментатору удар, ставший причиной ушиба головного мозга и обширной гематомы.

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После экстренной госпитализации медики провели комплексное обследование, исключившее необходимость хирургического вмешательства. Уголовное дело возбудили по факту 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Следователи выясняют мотивы нападавших и обстоятельства конфликта.

Инцидент вызвал резонанс в спортивном сообществе. Коллеги Скворцова выразили поддержку в соцсетях, а болельщики потребовали ужесточить наказание за насилие в общественных местах. Сам комментатор пока не комментирует ситуацию, сосредоточившись на реабилитации.

Спортивный комментатор Роман Скворцов после избиения оказался в больнице Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Нападение#Больница
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