В Новосибирске из больницы после нападения выписали комментатора Скворцова

Конфликт, приведший к нападению, произошел в ночь на 9 февраля. По информации следствия, Скворцов находился в баре, после чего столкнулся с двумя мужчинами у соседнего заведения. В ходе словесной перепалки один из оппонентов нанес комментатору удар, ставший причиной ушиба головного мозга и обширной гематомы.