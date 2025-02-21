В Новосибирске наказали продавца-нелегала за наезд на полицейского

Posted 21 февраля, 02:21
Published 21 февраля, 02:21
Modified 21 февраля, 02:23
Updated 21 февраля, 02:23
Случилось все в 2023 году: в то время 27-летний житель Октябрьского района торговал нелегальным бензином через автомобиль. При задержании он оказал активное сопротивление правоохранителям, затем сел в другой автомобиль, поехал задним ходом и задел транспортным средством полицейского.
Новосибирца задержали и обвинили по двум статьям, включая не отвечающих требованиям безопасности услугах и угрозе применения насилия (ч. 1 ст. 238 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Нелегального продавца признали виновным. Ему назначили год колонии, однако это время он уже отбыл в СИЗО, поэтому мужчину освободили в зале суда. Суд также конфисковал его два автомобиля, на которых было совершено преступление. Экс-главе новосибирского ЖКХ изменили меру пресечения.