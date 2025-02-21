В Новосибирске наказали продавца-нелегала за наезд на полицейского

Нелегального продавца признали виновным. Ему назначили год колонии, однако это время он уже отбыл в СИЗО, поэтому мужчину освободили в зале суда. Суд также конфисковал его два автомобиля, на которых было совершено преступление. Экс-главе новосибирского ЖКХ изменили меру пресечения.