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Posted 21 февраля, 02:21

Published 21 февраля, 02:21

Modified 21 февраля, 02:23

Updated 21 февраля, 02:23

АЗС была нелегальной

В Новосибирске наказали продавца-нелегала за наезд на полицейского

21 февраля 2025, 02:21
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. АЗС была нелегальной
В Новосибирске свой приговор выслушал нелегальный торговец бензина, который повел себя агрессивно в отношении полицейского, подробности дали в СКР и прокуратуре.

Случилось все в 2023 году: в то время 27-летний житель Октябрьского района торговал нелегальным бензином через автомобиль. При задержании он оказал активное сопротивление правоохранителям, затем сел в другой автомобиль, поехал задним ходом и задел транспортным средством полицейского.

Новосибирца задержали и обвинили по двум статьям, включая не отвечающих требованиям безопасности услугах и угрозе применения насилия (ч. 1 ст. 238 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Нелегального продавца признали виновным. Ему назначили год колонии, однако это время он уже отбыл в СИЗО, поэтому мужчину освободили в зале суда. Суд также конфисковал его два автомобиля, на которых было совершено преступление. Экс-главе новосибирского ЖКХ изменили меру пресечения.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Полиция#Приговор#АЗС
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