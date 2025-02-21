В Новосибирске перевозчики требуют отменить весенние ограничение движения фур

Posted 21 февраля, 09:37
Published 21 февраля, 09:37
Modified 21 февраля, 09:38
Updated 21 февраля, 09:38
К президенту Владимиру Путину обратилась ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс», которая попросила отменить ограничения проезда для большегрузов по разным трассам и дорогам.
Если этот запрет, который вводят весной каждый год для сохранения дорог, не отменить, то представители отрасли разорятся или же поднимутся цены на продукты и другие товары для конечных потребителей.
Проблема актуальна и для Новосибирска. Руководитель комитета по транспорту НОО «ОПОРА России» Дмитрий Колодаев рассказал Infopro54, что эта тема уже обсуждалась: по итогам было сформировано обращение к главе города Максиму Кудрявцеву. Вскоре документ направят мэру.
Осенью 2024 года жители села Лекарственное собой перекрыли проезд большегрузам. Они добились внимания общества и правоохранителей. Теперь проезд к местному заводу по обычной дороге запрещен.