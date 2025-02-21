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Posted 21 февраля, 09:37

Published 21 февраля, 09:37

Modified 21 февраля, 09:38

Updated 21 февраля, 09:38

Проезд ограничивают по разным причинам

В Новосибирске перевозчики требуют отменить весенние ограничение движения фур

21 февраля 2025, 09:37
Фото: 1MI. Проезд ограничивают по разным причинам
Новосибирские водитель требуют отменить ограничения проезда для фур, о чем заявили сами перевозчики.

К президенту Владимиру Путину обратилась ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс», которая попросила отменить ограничения проезда для большегрузов по разным трассам и дорогам.

Если этот запрет, который вводят весной каждый год для сохранения дорог, не отменить, то представители отрасли разорятся или же поднимутся цены на продукты и другие товары для конечных потребителей.

Проблема актуальна и для Новосибирска. Руководитель комитета по транспорту НОО «ОПОРА России» Дмитрий Колодаев рассказал Infopro54, что эта тема уже обсуждалась: по итогам было сформировано обращение к главе города Максиму Кудрявцеву. Вскоре документ направят мэру.

Осенью 2024 года жители села Лекарственное собой перекрыли проезд большегрузам. Они добились внимания общества и правоохранителей. Теперь проезд к местному заводу по обычной дороге запрещен.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Ограничения#Проезд#Фуры#Большегруз
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