В Новосибирске суд отправил в СИЗО замглавы налоговой службы

Posted 21 февраля, 07:02
Published 21 февраля, 07:02
Modified 21 февраля, 07:06
Updated 21 февраля, 07:06
Центральный районный суд Новосибирска принял решение о заключении под стражу Александра Маткевича, занимающего должность заместителя начальника контрольного отдела в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. Согласно постановлению суда, срок ареста продлится до 18 апреля 2025 года.
Основанием для избрания столь строгой меры пресечения стало обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Незаконные действия чиновника выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с представителями службы безопасности УФНС по Новосибирской области.
Как удалось установить, он злоупотребил своим служебным положением, требуя у предпринимателя денежное вознаграждение за смягчение итогов налоговой проверки. В схему был вовлечён третий участник — посредница, которая выступала ключевым звеном при передаче денег.
По предварительным данным, в августе 2023 года чиновник с её помощью получил 1 млн рублей в обмен на «корректировку» результатов проверки. Однако, как выяснилось, посредница решила воспользоваться ситуацией в личных целях. Спустя год, в июле 2024 года, она самостоятельно присвоила 4 млн рублей, которые были предназначены налоговику. Завершающим эпизодом стало задержание женщины в феврале 2025 года при попытке получить ещё 30 млн рублей. Оперативные мероприятия проводили сотрудники регионального управления ФСБ, которые зафиксировали факт передачи денег и задержали её с поличным.
В настоящее время судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Новосибирске продолжается расследование уголовного дела в отношении директора АО «САХ» Александра Южакова. Он был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Южаков через посредника получил имущественные права на коммерческую организацию, стоимость которой оценивается в 45 млн рублей. В данный момент он находится под стражей и пробудет в СИЗО минимум до 17 апреля 2025 года.