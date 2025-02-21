В Новосибирске суд отправил в СИЗО замглавы налоговой службы

По предварительным данным, в августе 2023 года чиновник с её помощью получил 1 млн рублей в обмен на «корректировку» результатов проверки. Однако, как выяснилось, посредница решила воспользоваться ситуацией в личных целях. Спустя год, в июле 2024 года, она самостоятельно присвоила 4 млн рублей, которые были предназначены налоговику. Завершающим эпизодом стало задержание женщины в феврале 2025 года при попытке получить ещё 30 млн рублей. Оперативные мероприятия проводили сотрудники регионального управления ФСБ, которые зафиксировали факт передачи денег и задержали её с поличным.