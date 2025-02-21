atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 07:02

Published 21 февраля, 07:02

Modified 21 февраля, 07:06

Updated 21 февраля, 07:06

Подозреваемый на судебном заседании

В Новосибирске суд отправил в СИЗО замглавы налоговой службы

21 февраля 2025, 07:02
Фото: А. Петрова. Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Подозреваемый на судебном заседании
В Новосибирске суд под стражу отправили замначальника отдела контроля ФНС по Новосибирской области, следует из данных управления судебного департамента региона.

Центральный районный суд Новосибирска принял решение о заключении под стражу Александра Маткевича, занимающего должность заместителя начальника контрольного отдела в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. Согласно постановлению суда, срок ареста продлится до 18 апреля 2025 года.

Основанием для избрания столь строгой меры пресечения стало обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Незаконные действия чиновника выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с представителями службы безопасности УФНС по Новосибирской области.

Как удалось установить, он злоупотребил своим служебным положением, требуя у предпринимателя денежное вознаграждение за смягчение итогов налоговой проверки. В схему был вовлечён третий участник — посредница, которая выступала ключевым звеном при передаче денег.

По предварительным данным, в августе 2023 года чиновник с её помощью получил 1 млн рублей в обмен на «корректировку» результатов проверки. Однако, как выяснилось, посредница решила воспользоваться ситуацией в личных целях. Спустя год, в июле 2024 года, она самостоятельно присвоила 4 млн рублей, которые были предназначены налоговику. Завершающим эпизодом стало задержание женщины в феврале 2025 года при попытке получить ещё 30 млн рублей. Оперативные мероприятия проводили сотрудники регионального управления ФСБ, которые зафиксировали факт передачи денег и задержали её с поличным.

В настоящее время судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Новосибирске продолжается расследование уголовного дела в отношении директора АО «САХ» Александра Южакова. Он был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Южаков через посредника получил имущественные права на коммерческую организацию, стоимость которой оценивается в 45 млн рублей. В данный момент он находится под стражей и пробудет в СИЗО минимум до 17 апреля 2025 года.

Ученый из Новосибирска Олег Кабов выступил с последним словом в суде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске арестовали сотрудника Россельхознадзора за взяткуВ Новосибирске под стражу заключили бывшего налогового инспектораГенпрокуратура вновь требует ужесточить приговор экс-прокурору Новосибирской области
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Суд#ФСБ#Деньги#Взятка#Расследование#Коррупция#ФНС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика