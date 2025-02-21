В Новосибирской области прокуратура отозвала иск о расторжении школьной концессии

Posted 21 февраля, 06:04
Published 21 февраля, 06:04
Modified 21 февраля, 06:06
Updated 21 февраля, 06:06
Судебное разбирательство инициировалось в ноябре 2024 года, когда прокуратура подала иск против ООО «Школа на Николая Сотникова» и Министерства образования Новосибирской области. В документе содержалось требование аннулировать заключенную сделку и применить соответствующие правовые последствия.
Первоначально проект предусматривал возведение шести новых школ в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. Работы выполняла ООО «Пятая концессионная компания», впоследствии переименованная в ООО «Школа на Николая Сотникова». Однако в декабре 2024 года управление объектами было передано ООО «Новая школа», которое теперь находится под полным контролем региональных властей. Именно этот факт стал основанием для отказа прокуратуры от судебного разбирательства.
Согласно судебным материалам, новая управляющая компания принадлежит государственным структурам: 5% акций контролирует Минэкономразвития региона, а 95% — Департамент имущества и земельных отношений. Таким образом, реализация проекта перешла под руководство областных властей, что позволило отказаться от дальнейших исковых требований.
Программа строительства школ стартовала еще в 2021 году, и планировалось, что в рамках концессионного соглашения будет построено шесть образовательных учреждений, рассчитанных на 5 775 учеников. Однако реализация проекта столкнулась с серьезными задержками, и к концу 2024 года уровень готовности объектов варьировался от 13% до 22%. Эти обстоятельства привели к возбуждению уголовного дела о мошенничестве.
По версии следствия, бывший концессионер получил из бюджета более 3 млрд рублей на реализацию проекта, однако средства использовались нецелевым образом. В мае 2024 года Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко. В настоящее время следственные органы продолжают разбирательство, а предварительный ущерб государству оценивается в 3,1 млрд рублей.