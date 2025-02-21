В Новосибирской области прокуратура отозвала иск о расторжении школьной концессии

Программа строительства школ стартовала еще в 2021 году, и планировалось, что в рамках концессионного соглашения будет построено шесть образовательных учреждений, рассчитанных на 5 775 учеников. Однако реализация проекта столкнулась с серьезными задержками, и к концу 2024 года уровень готовности объектов варьировался от 13% до 22%. Эти обстоятельства привели к возбуждению уголовного дела о мошенничестве.