В Новосибирской области вручили награды защитникам Отечества в преддверии 23 февраля

Posted 21 февраля, 03:01
Published 21 февраля, 03:01
Modified 21 февраля, 03:03
Updated 21 февраля, 03:03
В правительстве области прошли торжественные церемонии, во время которых военным и полицейским, ветеранам и участникам СВО вручили Орден Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За храбрость», медаль Суворова, медаль Жукова, медали «За боевые отличия», «Воинскую доблесть» и другие.
Губернатор Андрей Травников поблагодарил награжденных за мужество, доблесть, за то, что продолжают славные традиции предков — воинов, победивших в Великой Отечественной войне. Глава региона отметил: последние годы изменили в нашей жизни многое — отношение к событиям, к Родине, к друг другу. И государственный праздник День Защитника Отечества сегодня уже больше не воспринимается как просто «мужской» праздник.
«Сегодня защитником Отечества заслуженно могут называться очень многие: это и работники оборонных предприятий, и наши добровольцы и волонтёры — это многотысячное, миллионное движение тех людей, которые за пределами своих трудовых обязанностей и личного времени изготавливают всё необходимое для приближения Победы, для помощи нашим бойцам, собирают гуманитарную помощь. Но в год 80-летия Великой Победы, в год объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом Защитника Отечества, мы в первую очередь обращаемся к тем нашим землякам, кто сегодня выполняет самую сложную работу, самую важную миссию — борется за право нашей страны на собственное мнение, за её истинную независимость, борется за будущее нашей страны и за будущее всей планеты», — обратился к участникам глава региона.
В ответном слове один награжденных от лица всех военнослужащих поблагодарил руководителей города и области, руководителей и сотрудников предприятий, работников бюджетной сферы, членов общественных организаций и волонтёрских движений, которые вместе с бойцами делают всё для приближения победы:
«Защитник Отечества. Это всегда звучало и продолжает звучать гордо. И меня переполняет гордость: за героев прошлых битв и настоящих боёв, за тех, кто с честью отстоял Отечество в жестоких сражениях с врагами и кто продолжает сражаться, не жалея жизни. Гордость за то, что мы все являемся частью нерушимой силы, что всегда и во все времена стоит на защите нашей Родины, в том числе, — в зоне проведения СВО. Мы с гордостью несём высокое звание воина-сибиряка, продолжая славные традиции наших предшественников. Враг будет разбит, победа будет за нами».
Во время церемонии вручения наград сотрудникам ГУ МВД России по Новосибирской области начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрей Кульков подчеркнул: с начала проведения СВО несколько десятков сотрудников новосибирского главка за успешное выполнение поставленных задач были представлены к государственным и ведомственным наградам.
В церемониях вручения наград также приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.