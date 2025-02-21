В Новосибирской области вручили награды защитникам Отечества в преддверии 23 февраля

Губернатор Андрей Травников поблагодарил награжденных за мужество, доблесть, за то, что продолжают славные традиции предков — воинов, победивших в Великой Отечественной войне. Глава региона отметил: последние годы изменили в нашей жизни многое — отношение к событиям, к Родине, к друг другу. И государственный праздник День Защитника Отечества сегодня уже больше не воспринимается как просто «мужской» праздник.