В выходные на Новосибирскую область обрушатся аномальные морозы

Posted 21 февраля, 03:14
Published 21 февраля, 03:14
Modified 21 февраля, 03:16
Updated 21 февраля, 03:16
Самую холодную погоду в ночное время прогнозирует gismeteo. По прогнозу, 22 и 23 февраля похолодает до -11 и -16 в темное время суток. Днем же будет -7 и -8. В субботу возможен небольшой снег. Затем новосибирцев ждут еще два ночных похолодания 24 и 25 числа до -20. Подобные пзначения являются аномальными для региона.
«Яндекс. Погода» прогнозирует мороз в ночь на воскресенье, 23 февраля — до -19. В субботу же ожидается -13 с небольшим снегом. Днем же 22 февраля потеплеет до -6, а 23 числа до -8.
Сильного похолодания не обещает world-weather. По данным сервиса, 22 февраля столбик термометра покажет днем -7 и ночью -13, а 23 февраля днем -12 и ночью -11. Тем временем Новосибирск накрыл грязный воздух.