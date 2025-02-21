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Posted 21 февраля, 03:14

Published 21 февраля, 03:14

Modified 21 февраля, 03:16

Updated 21 февраля, 03:16

Какая будет погода

В выходные на Новосибирскую область обрушатся аномальные морозы

21 февраля 2025, 03:14
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Какая будет погода

В Новосибирске на выходных 22 и 23 февраля похолодает до -20

Стал известен прогноз погоды на выходные 22 и 23 февраля 2025 в Новосибирской области: данные представили специальные сервисы.

Самую холодную погоду в ночное время прогнозирует gismeteo. По прогнозу, 22 и 23 февраля похолодает до -11 и -16 в темное время суток. Днем же будет -7 и -8. В субботу возможен небольшой снег. Затем новосибирцев ждут еще два ночных похолодания 24 и 25 числа до -20. Подобные пзначения являются аномальными для региона.

«Яндекс. Погода» прогнозирует мороз в ночь на воскресенье, 23 февраля — до -19. В субботу же ожидается -13 с небольшим снегом. Днем же 22 февраля потеплеет до -6, а 23 числа до -8.

Сильного похолодания не обещает world-weather. По данным сервиса, 22 февраля столбик термометра покажет днем -7 и ночью -13, а 23 февраля днем -12 и ночью -11. Тем временем Новосибирск накрыл грязный воздух.

Аномальная погода с наводнениями обрушится на Новосибирскую область
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