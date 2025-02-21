В выходные на Новосибирскую область обрушатся аномальные морозы

Самую холодную погоду в ночное время прогнозирует gismeteo. По прогнозу, 22 и 23 февраля похолодает до -11 и -16 в темное время суток. Днем же будет -7 и -8. В субботу возможен небольшой снег. Затем новосибирцев ждут еще два ночных похолодания 24 и 25 числа до -20. Подобные пзначения являются аномальными для региона.