Военный пенсионер из Новосибирска выиграл миллионы — куда он их потратил

В 2022 году семье невероятно повезло: они выиграли 3 млн и 100 тысяч рублей. На призовые деньги новосибирцы купили квартиру в Анапе — прямо возле черноморского побережья, как и всегда мечтали. Сейчас они продолжают обустраивать жилище, делая там ремонт.