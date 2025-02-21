Военный пенсионер из Новосибирска выиграл миллионы — куда он их потратил

Posted 21 февраля, 02:43
Published 21 февраля, 02:43
Modified 21 февраля, 02:45
Updated 21 февраля, 02:45
Евгений Горшков является военным пенсионером и ветераном боевых действий. Он неоднократно участвовал в лотерее вместе со своей супругой Людмилой Горшковой.
В 2022 году семье невероятно повезло: они выиграли 3 млн и 100 тысяч рублей. На призовые деньги новосибирцы купили квартиру в Анапе — прямо возле черноморского побережья, как и всегда мечтали. Сейчас они продолжают обустраивать жилище, делая там ремонт.
Жена Евгения признается, что у ее мужа счастливая рука. Сибиряки посоветовали жителям Новосибирска не терять надежду на крупную победу. Ещё один яркий пример выигрыша — работник завода, чья домашняя черепаха «принесла» ему 2 млн рублей.