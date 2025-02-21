atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 02:43

Published 21 февраля, 02:43

Modified 21 февраля, 02:45

Updated 21 февраля, 02:45

Новосибирцы выиграли деньги

Военный пенсионер из Новосибирска выиграл миллионы — куда он их потратил

21 февраля 2025, 02:43
Фото: 1MI. Новосибирцы выиграли деньги

Военный пенсионер из Новосибирска выиграл миллионы и купил квартиру в Анапе

Семья из Новосибирска выиграла миллионы и рассказала, куда потратила выигрыш.

Евгений Горшков является военным пенсионером и ветераном боевых действий. Он неоднократно участвовал в лотерее вместе со своей супругой Людмилой Горшковой.

В 2022 году семье невероятно повезло: они выиграли 3 млн и 100 тысяч рублей. На призовые деньги новосибирцы купили квартиру в Анапе — прямо возле черноморского побережья, как и всегда мечтали. Сейчас они продолжают обустраивать жилище, делая там ремонт.

Жена Евгения признается, что у ее мужа счастливая рука. Сибиряки посоветовали жителям Новосибирска не терять надежду на крупную победу. Ещё один яркий пример выигрыша — работник завода, чья домашняя черепаха «принесла» ему 2 млн рублей.

Фото: «Столото»
100 млн рублей выиграли жители Новосибирской области — как им такое удалось
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская область попала в топ удачливых регионов по выигрышам в лотереюЖительница Новосибирска выиграла миллион рублей — как ей это удалосьСтало известно, куда тратят жители Новосибирска свои выигранные миллионы
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Лотерея#Выигрыш#Удача
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика