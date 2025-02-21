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Posted 21 февраля, 08:34

Published 21 февраля, 08:34

Modified 21 февраля, 08:36

Updated 21 февраля, 08:36

Женщина арестовали

Жительницу Новосибирска арестовали за курение сигарет в чаше «Вечного огня»

21 февраля 2025, 08:34
Фото: Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Женщина арестовали
В Новосибирске под стражу взяли женщину за осквернение символов войны: подробности дал судебный департамент.

В вечернее время 19 февраля Надежду Кузьмину заметили у Монумента Славы. Предполагается, что она курила в чаше «Вечного огня» сигареты и лежала в ней: все это наблюдал свидетель. Правоохранители задержали ее на следующий день.

Женщину обвинили в реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Ей избрали меру пресечения: арест до 20 апреля. Решение об отправке в СИЗО еще можно обжаловать.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ДТП с автобусом и трактором под Новосибирском. В аварии пострадали пассажиры.

Фото: Управления Судебного департамента в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Арест#Монумент Славы#Осквернение#Вечный огонь
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