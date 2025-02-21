Жительницу Новосибирска арестовали за курение сигарет в чаше «Вечного огня»

Posted 21 февраля, 08:34
Published 21 февраля, 08:34
Modified 21 февраля, 08:36
Updated 21 февраля, 08:36
В вечернее время 19 февраля Надежду Кузьмину заметили у Монумента Славы. Предполагается, что она курила в чаше «Вечного огня» сигареты и лежала в ней: все это наблюдал свидетель. Правоохранители задержали ее на следующий день.
Женщину обвинили в реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Ей избрали меру пресечения: арест до 20 апреля. Решение об отправке в СИЗО еще можно обжаловать.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ДТП с автобусом и трактором под Новосибирском. В аварии пострадали пассажиры.