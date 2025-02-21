Жителям Новосибирска рассказали правду о завершении СВО

Posted 21 февраля, 12:26
Published 21 февраля, 12:26
Modified 21 февраля, 13:15
Updated 21 февраля, 13:15
Экс-член Заксобрания НСО, бывший командир Андрей Панфёров в беседе с «Сиб.фм» заявил о том, что боевые действия могут быть прекращены в зависимости от позиции противника.
По словам Панфёрова, ход спецоперации зависит от действий противника, и ни о каких переговорах не может быть речи, пока другая сторона не осознает, что «военный путь исчерпан». Отмечается, что боевые действия не прекратятся до полного освобождения территорий.
Ранее военный пенсионер из Новосибирска стал миллионером. Также ранее в НСО потребовали пресечь продажу боевых наград.