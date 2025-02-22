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Posted 22 февраля, 05:12

Published 22 февраля, 05:12

Modified 22 февраля, 05:14

Updated 22 февраля, 05:14

Заснеженные улицы

Аномально теплая зима и сугробы по плечи — как изменится климат в Новосибирске

22 февраля 2025, 05:12
Фото: atas.info. Заснеженные улицы

В Новосибирске предрекли аномально теплую зиму через полвека

Зимы в Новосибирской области могут стать значительно более теплыми и снежными — такой прогноз сделал климатолог из Новосибирска.

Изменение климата остается одной из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. Новосибирский климатолог Алексей Непомнящих в разговоре с Сиб.фм заявил, что через полвека сибирские зимы станут заметно мягче, а экстремальные морозы, характерные для региона, будут встречаться все реже. По словам эксперта, повышение среднегодовой температуры связано с глобальными климатическими процессами и влиянием антропогенных факторов.

Как отметил Непомнящих, уже сейчас средняя температура в Сибири повысилась на 2–3 градуса за последнее десятилетие. Он прогнозирует, что в ближайшие 50 лет зима в Новосибирске станет теплее еще на 4 градуса. Это приведет к изменению привычных погодных условий: зимы будут более снежными, но с меньшими перепадами температуры. Морозы ниже -45 градусов останутся в прошлом, за исключением кратковременных похолоданий в отдаленных районах региона.

Климатолог также отметил, что традиционно суровые зимы постепенно сместятся в восточные регионы страны, такие как Бурятия и Хабаровский край. Это обусловлено перераспределением холодных воздушных масс и изменением атмосферных процессов. При этом Сибирь продолжит испытывать природные аномалии, но они будут носить кратковременный и локальный характер.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на общий тренд на потепление, не исключены периоды резких похолоданий, вызванные природными климатическими колебаниями. Однако долгосрочные прогнозы указывают на смещение региона к более мягкому климату, что может повлиять не только на экологию, но и на сельское хозяйство, городскую инфраструктуру и образ жизни сибиряков.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Погода#Сибирь#Зима#Климат
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