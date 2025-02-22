Аномально теплая зима и сугробы по плечи — как изменится климат в Новосибирске

Как отметил Непомнящих, уже сейчас средняя температура в Сибири повысилась на 2–3 градуса за последнее десятилетие. Он прогнозирует, что в ближайшие 50 лет зима в Новосибирске станет теплее еще на 4 градуса. Это приведет к изменению привычных погодных условий: зимы будут более снежными, но с меньшими перепадами температуры. Морозы ниже -45 градусов останутся в прошлом, за исключением кратковременных похолоданий в отдаленных районах региона.