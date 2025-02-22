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Posted 22 февраля, 02:27

Published 22 февраля, 02:27

Modified 22 февраля, 02:29

Updated 22 февраля, 02:29

Авито Работа и Академия ритейла улучшат имидж профессий в ритейле

Авито Работа и Академия ритейла улучшат имидж профессий в ритейле

22 февраля 2025, 02:27
Фото: Пресс-служба Авито Работа.
Академия ритейла и Авито Работа будут совместно работать над повышением престижа профессий в сфере торговли в рамках нового стратегического партнерства.

Важной частью партнерства станет совместная работа в рамках подготовки и проведения чемпионата Retail Skills. 100 лучших специалистов торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Также в рамках мероприятия пройдет конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле» и ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.

«В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма», — отметил управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.
«Мы искренне рады, что Авито Работа поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка Авито Работы сыграют важную роль в решении кадровой проблемы! В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills!», — отметил основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Торговые сети#Цифровые технологии#Ритейл
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