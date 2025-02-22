Автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском — есть погибшие

От удара передняя часть легковушки была полностью смята, водитель скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. 36-летний пассажир Toyota получил множественные травмы и был экстренно госпитализирован в районную больницу. В момент аварии в автобусе находились 13 пассажиров. Как сообщили в Госавтоинспекции, никто из них не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. Водитель автобуса, 47-летний мужчина, также избежал травм.