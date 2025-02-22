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Posted 22 февраля, 02:57

Published 22 февраля, 02:57

Modified 22 февраля, 03:00

Updated 22 февраля, 03:00

Последствия ДТП

Автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском — есть погибшие

22 февраля 2025, 02:57
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области. Последствия ДТП

Под Новосибирском в аварии с пассажирским автобусом погиб человек

Смертельная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Ордынском районе Новосибирской области в ночь на 22 февраля, рассказали в Госавтоинспекции региона.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, столкновение легкового автомобиля Toyota Cresta и рейсового автобуса King Long привело к гибели водителя легковушки, а его пассажир получил серьезные травмы.

Инцидент произошел около 1:15 ночи на 94-м километре автодороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». По предварительным данным, 39-летний водитель Toyota Cresta, следовавший в сторону Ордынского, потерял управление над автомобилем, в результате чего его вынесло на встречную полосу. Там произошло сильное лобовое столкновение с автобусом King Long, который двигался по маршруту Ярково — Новосибирск.

От удара передняя часть легковушки была полностью смята, водитель скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. 36-летний пассажир Toyota получил множественные травмы и был экстренно госпитализирован в районную больницу. В момент аварии в автобусе находились 13 пассажиров. Как сообщили в Госавтоинспекции, никто из них не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. Водитель автобуса, 47-летний мужчина, также избежал травм.

На месте происшествия оперативно работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Ведется доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Автобус#Доследственная проверка#Смертельное ДТП#Госавтоинспекция
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