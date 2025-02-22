Автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском — есть погибшие

Posted 22 февраля, 02:57
Published 22 февраля, 02:57
Modified 22 февраля, 03:00
Updated 22 февраля, 03:00
По информации регионального управления Госавтоинспекции, столкновение легкового автомобиля Toyota Cresta и рейсового автобуса King Long привело к гибели водителя легковушки, а его пассажир получил серьезные травмы.
Инцидент произошел около 1:15 ночи на 94-м километре автодороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». По предварительным данным, 39-летний водитель Toyota Cresta, следовавший в сторону Ордынского, потерял управление над автомобилем, в результате чего его вынесло на встречную полосу. Там произошло сильное лобовое столкновение с автобусом King Long, который двигался по маршруту Ярково — Новосибирск.
От удара передняя часть легковушки была полностью смята, водитель скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. 36-летний пассажир Toyota получил множественные травмы и был экстренно госпитализирован в районную больницу. В момент аварии в автобусе находились 13 пассажиров. Как сообщили в Госавтоинспекции, никто из них не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. Водитель автобуса, 47-летний мужчина, также избежал травм.
На месте происшествия оперативно работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Ведется доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.