atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 06:49

Published 22 февраля, 06:49

Modified 22 февраля, 06:51

Updated 22 февраля, 06:51

Выдача денег

Брать кредиты больше не выгодно — в Новосибирске чаще отказываются от крупных займов

22 февраля 2025, 06:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Выдача денег

В Новосибирской области крупные займы стали брать реже в 1,5 раза

Жители Новосибирской области все реже стали брать крупные кредиты и ипотеку, следует из данных статистики за 2024 год.

В Новосибирске значительно снизился спрос на крупные займы от 50 тысяч рублей. По итогам 2024 года их доля составила 12,4% от общего объема кредитных запросов, что в 1,5 раза меньше по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель достигал 18,6%. Снижение связано с ужесточением требований к заемщикам, что привело к росту числа отказов и сокращению одобряемых сумм, сообщает РБК-Новосибирск.

Эксперты отмечают, что кредитные организации стали более осторожно подходить к выдаче средств гражданам с высокой долговой нагрузкой. Введение новых регуляторных норм еще больше ограничило доступ к финансированию, особенно для клиентов, ранее получавших кредиты в банках, но столкнувшихся с отказами. В результате заемщики стали запрашивать меньшие суммы и направлять их исключительно на первоочередные нужды.

Аналогичная тенденция наблюдается и в микрофинансовом секторе. Организации учитывают не только регуляторные ограничения, но и собственные риски, поэтому крупные займы выдаются реже. Эта ситуация продолжает развиваться с 2023 года, когда в банковском секторе начали действовать более жесткие меры регулирования. Сейчас можно говорить о том, что тенденция сохранится и в ближайшем будущем, поскольку доступность кредитов для населения остается под давлением новых финансовых ограничений.

Платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске достиг рекордных 132 тысяч рублей в месяц
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области объем возведенного жилья не реализуют в ближайшие 6 летКвартиры с летними террасами и двор с ручьем: чем удивит «Лебедевский» от БрусникиО проблемах с финансированием капремонта школ рассказали в мэрии Новосибирска
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Ипотека#Кредиты#Финансирование#Долговая нагрузка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика