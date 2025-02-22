Брать кредиты больше не выгодно — в Новосибирске чаще отказываются от крупных займов

Аналогичная тенденция наблюдается и в микрофинансовом секторе. Организации учитывают не только регуляторные ограничения, но и собственные риски, поэтому крупные займы выдаются реже. Эта ситуация продолжает развиваться с 2023 года, когда в банковском секторе начали действовать более жесткие меры регулирования. Сейчас можно говорить о том, что тенденция сохранится и в ближайшем будущем, поскольку доступность кредитов для населения остается под давлением новых финансовых ограничений.