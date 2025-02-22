Брать кредиты больше не выгодно — в Новосибирске чаще отказываются от крупных займов

Posted 22 февраля, 06:49
Published 22 февраля, 06:49
Modified 22 февраля, 06:51
Updated 22 февраля, 06:51
В Новосибирске значительно снизился спрос на крупные займы от 50 тысяч рублей. По итогам 2024 года их доля составила 12,4% от общего объема кредитных запросов, что в 1,5 раза меньше по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель достигал 18,6%. Снижение связано с ужесточением требований к заемщикам, что привело к росту числа отказов и сокращению одобряемых сумм, сообщает РБК-Новосибирск.
Эксперты отмечают, что кредитные организации стали более осторожно подходить к выдаче средств гражданам с высокой долговой нагрузкой. Введение новых регуляторных норм еще больше ограничило доступ к финансированию, особенно для клиентов, ранее получавших кредиты в банках, но столкнувшихся с отказами. В результате заемщики стали запрашивать меньшие суммы и направлять их исключительно на первоочередные нужды.
Аналогичная тенденция наблюдается и в микрофинансовом секторе. Организации учитывают не только регуляторные ограничения, но и собственные риски, поэтому крупные займы выдаются реже. Эта ситуация продолжает развиваться с 2023 года, когда в банковском секторе начали действовать более жесткие меры регулирования. Сейчас можно говорить о том, что тенденция сохранится и в ближайшем будущем, поскольку доступность кредитов для населения остается под давлением новых финансовых ограничений.