Чемоданчик с 3 млн рублей — мигрант пытался незаконно вывезти крупную сумму

Posted 22 февраля, 05:31
Published 22 февраля, 05:31
Modified 22 февраля, 05:33
Updated 22 февраля, 05:33
Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Иностранец планировал покинуть границы России. Правда, при досмотре его багажа таможенники обнаружили деньги, превышающие допустимый порог в 10 тысяч долларов США. В соответствии с российским законодательством, подобные суммы подлежат обязательному декларированию, а их сокрытие расценивается как нарушение законодательства.
Правоохранительные органы пресекли попытку нелегального вывоза денежных средств через границу. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье за контробанду наличных средств. После завершения следственных мероприятий материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.
Эксперты отмечают, что попытки нелегального вывоза крупных сумм из России нередко пресекаются в международных аэропортах, а подобные преступления влекут за собой серьёзную ответственность. В случае признания вины обвиняемому грозит крупный штраф, а также лишение свободы на срок до четырёх лет.