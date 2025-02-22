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Posted 22 февраля, 05:31

Published 22 февраля, 05:31

Modified 22 февраля, 05:33

Updated 22 февраля, 05:33

Аэропорт Толмачево

Чемоданчик с 3 млн рублей — мигрант пытался незаконно вывезти крупную сумму

22 февраля 2025, 05:31
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Аэропорт Толмачево

В Новосибирске задержали иностранца с контрабандой 3 миллионов рублей

В новосибирском аэропорту Толмачёво сотрудники таможни задержали 38-летнего мужчину из другого государства, пытавшегося незаконно вывезти свыше 3 млн рублей в российской и иностранной валюте, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Иностранец планировал покинуть границы России. Правда, при досмотре его багажа таможенники обнаружили деньги, превышающие допустимый порог в 10 тысяч долларов США. В соответствии с российским законодательством, подобные суммы подлежат обязательному декларированию, а их сокрытие расценивается как нарушение законодательства.

Правоохранительные органы пресекли попытку нелегального вывоза денежных средств через границу. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье за контробанду наличных средств. После завершения следственных мероприятий материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Эксперты отмечают, что попытки нелегального вывоза крупных сумм из России нередко пресекаются в международных аэропортах, а подобные преступления влекут за собой серьёзную ответственность. В случае признания вины обвиняемому грозит крупный штраф, а также лишение свободы на срок до четырёх лет.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Таможня#Контрабанда#Багаж#Аэропорт Толмачёво#Транспортная прокуратура#Незаконный вывоз
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