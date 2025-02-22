Чемоданчик с 3 млн рублей — мигрант пытался незаконно вывезти крупную сумму

Эксперты отмечают, что попытки нелегального вывоза крупных сумм из России нередко пресекаются в международных аэропортах, а подобные преступления влекут за собой серьёзную ответственность. В случае признания вины обвиняемому грозит крупный штраф, а также лишение свободы на срок до четырёх лет.