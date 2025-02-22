Новая волна мобилизации в 2025 году — что об этом говорят эксперты

Военный эксперт Александр Чугай в разговоре с Сиб.фм отметил, что общественная чувствительность к вопросам мобилизации остается высокой, что и провоцирует всплеск подобных слухов. Современная оборонная стратегия Российской Федерации делает акцент на привлечение добровольцев и контрактников, что позволяет избежать необходимости проведения массовой мобилизации. По словам представителей военного ведомства, действующая структура и подготовка вооруженных сил соответствуют всем актуальным вызовам и обеспечивают безопасность государства.