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Posted 22 февраля, 03:14

Published 22 февраля, 03:14

Modified 22 февраля, 03:16

Updated 22 февраля, 03:16

Военные в лагере

Новая волна мобилизации в 2025 году — что об этом говорят эксперты

22 февраля 2025, 03:14
Фото: 1MI. Военные в лагере

В Новосибирске рассказали о новой волне мобилизации

В последние недели в СМИ и социальных сетях активно обсуждались слухи о возможной новой волне мобилизации, приуроченной к третьей годовщине начала СВО. Эксперты ответили, возможен ли новый пизыв в 2025 году.

Представители власти уже оперативно опровергли распространяемую информацию о возможности новой волны. Речь сейчас идет только о регулярных учениях, направленных на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих и поддержание боеготовности вооруженных сил.

Военный эксперт Александр Чугай в разговоре с Сиб.фм отметил, что общественная чувствительность к вопросам мобилизации остается высокой, что и провоцирует всплеск подобных слухов. Современная оборонная стратегия Российской Федерации делает акцент на привлечение добровольцев и контрактников, что позволяет избежать необходимости проведения массовой мобилизации. По словам представителей военного ведомства, действующая структура и подготовка вооруженных сил соответствуют всем актуальным вызовам и обеспечивают безопасность государства.

Кроме того, военное командование подчеркивает важность систематической подготовки личного состава, что позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности без привлечения дополнительных резервов.

Что скрывает февраль? Военный эксперт рассказал правду о мобилизации в Новосибирске
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