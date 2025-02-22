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Posted 22 февраля, 06:23

Published 22 февраля, 06:23

Modified 22 февраля, 06:25

Updated 22 февраля, 06:25

Судебное заседание

Новосибирский суд отказал коллекторам в изъятии долга у гражданина

22 февраля 2025, 06:23
Фото: 1MI. Судебное заседание
В Новосибирске суд отклонил иск ООО ПКО «Нэйва», пытавшейся взыскать задолженность с местного жителя.

Коллекторы настаивали на выплате 25 816 рублей по договору займа, однако судебное разбирательство показало, что ответчик не получал никаких денежных средств. Как следует из материалов дела, в 2021 году микрофинансовая организация «ЭйрЛоанс» оформила займ на 9 988 рублей. Спустя два года права требования перешли к коллекторам, которые в 2024 году подали иск, утверждая, что новосибирец обязан вернуть долг, включая начисленные проценты и судебные издержки.

Однако сам ответчик категорически отрицал свою причастность к займу. Он заявил, что не заключал никаких договоров, а указанный в документах контактный номер и реквизиты банковской карты ему не принадлежат.

В ходе рассмотрения дела суд направил запрос мобильному оператору, и выяснилось, что телефонный номер, фигурирующий в договоре, зарегистрирован на постороннее лицо. Аналогичные сведения были получены и по банковскому счету — деньги поступили на QIWI-кошелек, оформленный на другого человека.

Суд признал, что доказательства получения займа ответчиком отсутствуют, а требования коллекторов не обоснованы. В результате 18 февраля 2025 года судья вынес решение в пользу жителя Новосибирска, отказав в удовлетворении иска.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Суд#Долг#Мошенничество#Коллекторы#Займ
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