Новосибирский суд отказал коллекторам в изъятии долга у гражданина

Коллекторы настаивали на выплате 25 816 рублей по договору займа, однако судебное разбирательство показало, что ответчик не получал никаких денежных средств. Как следует из материалов дела, в 2021 году микрофинансовая организация «ЭйрЛоанс» оформила займ на 9 988 рублей. Спустя два года права требования перешли к коллекторам, которые в 2024 году подали иск, утверждая, что новосибирец обязан вернуть долг, включая начисленные проценты и судебные издержки.