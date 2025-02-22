Организаторы Форума будущих технологий подвели итоги работы

Как отметил первый зампредседателя Правительства России, сопредседатель оргкомитета форума Денис Мантуров, для развития отдельных инновационных отраслей требуется наличие собственной независимой материальной базы, которая включает в себя технологии, сырье и бизнес-процессы. Он пояснил, что отрасль новых материалов и химии снабжает отечественный рынок сплавами, полимерами, композитами, а также высокотехнологичными материалами и базовыми веществами. Именно эта индустрия должна быть инновационной в первую очередь, считает Денис Мантуров.