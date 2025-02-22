Организаторы Форума будущих технологий подвели итоги работы

Posted 22 февраля, 16:22
Published 22 февраля, 16:22
Modified 22 февраля, 16:24
Updated 22 февраля, 16:24
Участники обсуждали задачи развития индустрии новых материалов и химии как ключевой составляющей инновационной экономики на долгосрочную перспективу. Об этом пишет издание muksun.fm.
Как отметил первый зампредседателя Правительства России, сопредседатель оргкомитета форума Денис Мантуров, для развития отдельных инновационных отраслей требуется наличие собственной независимой материальной базы, которая включает в себя технологии, сырье и бизнес-процессы. Он пояснил, что отрасль новых материалов и химии снабжает отечественный рынок сплавами, полимерами, композитами, а также высокотехнологичными материалами и базовыми веществами. Именно эта индустрия должна быть инновационной в первую очередь, считает Денис Мантуров.
Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков рассказал, что в этом году на мероприятие прибыло более 1,7 тысячи человек из Российской Федерации и тридцати семи зарубежных стран, включая 350 отечественных и зарубежных предпринимателей.
Деловая программа форума включала в себя четыре блока, каждый из которых был посвящен определенной теме. Кроме этого, в рамках мероприятия прошло 37 сессий с участием более 230 спикеров и модераторов.
Эксперты представили решения, позволяющие ускорить внедрение новых материалов и обеспечить достижение Россией технологического суверенитета.
Важным вопросом, обсуждаемым на площадке форума, стала подготовка кадров для индустрии новых материалов и химии.
Несколько дискуссий организаторы посвятили вопросам международного сотрудничества и работы над совместными проектами. Эксперты рассмотрели возможность сохранения технологического суверенитета и одновременного развития сотрудничества с партнерами из-за рубежа.
В рамках форума работала выставка инновационных разработок. На ней крупнейшие отечественные корпорации и научные организации представили достижения наукоемких компаний и производств.
На форуме было подписано несколько партнерских соглашений. Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.