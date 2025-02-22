Родители бьют тревогу из-за отравлений детей в новосибирской школе-интернате

С осени 2024 года организацией питания в школе занимается новый комбинат. С этого времени, по словам родителей, дети стали жаловаться на неудовлетворительное качество блюд. В родительском чате всё чаще стали появляться сообщения о том, что в еде находят волосы, а подаваемые фрукты зачастую оказываются гнилыми. Некоторые ученики отмечали, что порции недостаточны, а подаваемая пища бывает недожаренной или холодной. В числе жалоб — треснувшие стаканы и даже инородные предметы в напитках, об этом сообщает КП-Новосибирск.