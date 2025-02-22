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Posted 22 февраля, 07:16

Published 22 февраля, 07:16

Modified 22 февраля, 07:18

Updated 22 февраля, 07:18

Кастрюли в столовой

Родители бьют тревогу из-за отравлений детей в новосибирской школе-интернате

22 февраля 2025, 07:16
Фото: 1MI. Кастрюли в столовой

В Новосибирске родители жалуются на отравления детей в школе-интернате

Родители учеников школы-интерната в Новосибирске обеспокоены качеством местной еды, они пожаловались на здоровье детей после приема пищи.

С осени 2024 года организацией питания в школе занимается новый комбинат. С этого времени, по словам родителей, дети стали жаловаться на неудовлетворительное качество блюд. В родительском чате всё чаще стали появляться сообщения о том, что в еде находят волосы, а подаваемые фрукты зачастую оказываются гнилыми. Некоторые ученики отмечали, что порции недостаточны, а подаваемая пища бывает недожаренной или холодной. В числе жалоб — треснувшие стаканы и даже инородные предметы в напитках, об этом сообщает КП-Новосибирск.

Ситуация стала критической после того, как 19 февраля одного из учеников пришлось госпитализировать. Девятилетний мальчик пожаловался на резкую боль в животе, рвоту и головокружение. По результатам медицинского осмотра, у ребёнка диагностировали нарушение работы органов пищеварения. По словам врачей, его состояние могло быть вызвано некачественной пищей. Этот случай не единственный: многие школьники ранее жаловались на дискомфорт в желудке, а у некоторых обострились гастрит и другие заболевания.

Родители учащихся неоднократно поднимали вопрос качества питания на собраниях. Они предъявили директору комбината фотографии сомнительных блюд, однако вместо реакции получили обвинения в фальсификации. Некоторые родители сообщают, что после того, как девочка подавилась зубочисткой, найденной в напитке, её обвинили в подлоге.

Возмущённые таким отношением, родители обратились в прокуратуру с требованием провести проверку поставщика питания. Они настаивают на необходимости смены комбината и улучшения контроля качества пищи, подаваемой детям.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Еда#Питание#Отравление#Интернат
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