Родители бьют тревогу из-за отравлений детей в новосибирской школе-интернате

Posted 22 февраля, 07:16
Published 22 февраля, 07:16
Modified 22 февраля, 07:18
Updated 22 февраля, 07:18
С осени 2024 года организацией питания в школе занимается новый комбинат. С этого времени, по словам родителей, дети стали жаловаться на неудовлетворительное качество блюд. В родительском чате всё чаще стали появляться сообщения о том, что в еде находят волосы, а подаваемые фрукты зачастую оказываются гнилыми. Некоторые ученики отмечали, что порции недостаточны, а подаваемая пища бывает недожаренной или холодной. В числе жалоб — треснувшие стаканы и даже инородные предметы в напитках, об этом сообщает КП-Новосибирск.
Ситуация стала критической после того, как 19 февраля одного из учеников пришлось госпитализировать. Девятилетний мальчик пожаловался на резкую боль в животе, рвоту и головокружение. По результатам медицинского осмотра, у ребёнка диагностировали нарушение работы органов пищеварения. По словам врачей, его состояние могло быть вызвано некачественной пищей. Этот случай не единственный: многие школьники ранее жаловались на дискомфорт в желудке, а у некоторых обострились гастрит и другие заболевания.
Родители учащихся неоднократно поднимали вопрос качества питания на собраниях. Они предъявили директору комбината фотографии сомнительных блюд, однако вместо реакции получили обвинения в фальсификации. Некоторые родители сообщают, что после того, как девочка подавилась зубочисткой, найденной в напитке, её обвинили в подлоге.
Возмущённые таким отношением, родители обратились в прокуратуру с требованием провести проверку поставщика питания. Они настаивают на необходимости смены комбината и улучшения контроля качества пищи, подаваемой детям.