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Posted 22 февраля, 02:39

Published 22 февраля, 02:39

Modified 22 февраля, 02:41

Updated 22 февраля, 02:41

Грузовой поезд

Сход платформы грузового поезда в Новосибирской области: что произошло

22 февраля 2025, 02:39
Фото: 1MI. Грузовой поезд

В Новосибирской области произошел сход с рельсов платформы поезда

Происшествие на железной дороге случилось под Новосибирском. С рельсов сошел грузовой поезд, рассказали в пресс-службе ЗСЖД.

В ночь на 22 февраля текущего года на железнодорожной станции Барабинск произошел сход с рельсов одной из платформ поезда, который занимался перевозкой грузов. По информации, предоставленной Западно-Сибирской железной дорогой, инцидент случился в четвертом часу утра.

По предварительным данным, с рельсов сошла пустая платформа, находившаяся в составе железнодорожного состава. К счастью, из-за инцидента никто не получил травмы, а само событие не повлияло на движение пассажирских и грузовых поездов по данному участку. Уже спустя несколько часов после случившегося на месте начали работать специалисты восстановительного поезда.

На данный момент железнодорожные службы занимаются ликвидацией последствий схода платформы и проводят проверку состояния путевой инфраструктуры. Восстановительные работы направлены на то, чтобы полностью исключить любые возможные риски для дальнейшего движения составов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#Барабинск#Сход с рельсов#Западно-Сибирская железная дорога#Грузовой поезд
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