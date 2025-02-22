Сход платформы грузового поезда в Новосибирской области: что произошло

По предварительным данным, с рельсов сошла пустая платформа, находившаяся в составе железнодорожного состава. К счастью, из-за инцидента никто не получил травмы, а само событие не повлияло на движение пассажирских и грузовых поездов по данному участку. Уже спустя несколько часов после случившегося на месте начали работать специалисты восстановительного поезда.