Сход платформы грузового поезда в Новосибирской области: что произошло

Posted 22 февраля, 02:39
Published 22 февраля, 02:39
Modified 22 февраля, 02:41
Updated 22 февраля, 02:41
В ночь на 22 февраля текущего года на железнодорожной станции Барабинск произошел сход с рельсов одной из платформ поезда, который занимался перевозкой грузов. По информации, предоставленной Западно-Сибирской железной дорогой, инцидент случился в четвертом часу утра.
По предварительным данным, с рельсов сошла пустая платформа, находившаяся в составе железнодорожного состава. К счастью, из-за инцидента никто не получил травмы, а само событие не повлияло на движение пассажирских и грузовых поездов по данному участку. Уже спустя несколько часов после случившегося на месте начали работать специалисты восстановительного поезда.
На данный момент железнодорожные службы занимаются ликвидацией последствий схода платформы и проводят проверку состояния путевой инфраструктуры. Восстановительные работы направлены на то, чтобы полностью исключить любые возможные риски для дальнейшего движения составов.