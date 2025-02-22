Ушла из жизни в окружении любимцев — пенсионерку нашли мертвой вместе с питомцами

Posted 22 февраля, 07:01
Published 22 февраля, 07:01
Modified 22 февраля, 07:02
Updated 22 февраля, 07:02
О случившемся стало известно после того, как обеспокоенные соседи обратились в полицию. Они заметили, что женщина долгое время не выходит из дома, а привычный собачий лай не слышен уже две недели.
Для вскрытия квартиры на место прибыли сотрудники МЧС, полиция и представители управляющей компании. Специалисты использовали аварийно-спасательный инструмент, так как дверь была плотно заперта. Внутри квартиры обнаружили погибшую хозяйку и её животных. По предварительным данным, тела находились в помещении уже продолжительное время. Окна в квартире были приоткрыты, что, возможно, стало причиной отсутствия резкого запаха, способного привлечь внимание соседей.
Точная причина смерти женщины пока неизвестна. Возможно, трагедия произошла внезапно, из-за чего её питомцы оказались в ловушке без еды и воды. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а также устанавливают, не было ли у женщины близких, которые могли бы вовремя обратить внимание на её исчезновение.