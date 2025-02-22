Ушла из жизни в окружении любимцев — пенсионерку нашли мертвой вместе с питомцами

Точная причина смерти женщины пока неизвестна. Возможно, трагедия произошла внезапно, из-за чего её питомцы оказались в ловушке без еды и воды. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а также устанавливают, не было ли у женщины близких, которые могли бы вовремя обратить внимание на её исчезновение.