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Posted 22 февраля, 07:01

Published 22 февраля, 07:01

Modified 22 февраля, 07:02

Updated 22 февраля, 07:02

Бердск летом

Ушла из жизни в окружении любимцев — пенсионерку нашли мертвой вместе с питомцами

22 февраля 2025, 07:01
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Бердск летом

Под Новосибирском женщину и ее питомцев нашли мертвой в запертой квартиры

В одной из квартир Бердска спасатели обнаружили тела 63-летней женщины и её домашних питомцев — кошки и собаки.

О случившемся стало известно после того, как обеспокоенные соседи обратились в полицию. Они заметили, что женщина долгое время не выходит из дома, а привычный собачий лай не слышен уже две недели.

Для вскрытия квартиры на место прибыли сотрудники МЧС, полиция и представители управляющей компании. Специалисты использовали аварийно-спасательный инструмент, так как дверь была плотно заперта. Внутри квартиры обнаружили погибшую хозяйку и её животных. По предварительным данным, тела находились в помещении уже продолжительное время. Окна в квартире были приоткрыты, что, возможно, стало причиной отсутствия резкого запаха, способного привлечь внимание соседей.

Точная причина смерти женщины пока неизвестна. Возможно, трагедия произошла внезапно, из-за чего её питомцы оказались в ловушке без еды и воды. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а также устанавливают, не было ли у женщины близких, которые могли бы вовремя обратить внимание на её исчезновение.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Смерть#Полиция#МЧС#Бердск#Пенсионерка#Соседи#Питомцы#Трагедия
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