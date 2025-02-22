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Posted 22 февраля, 09:53

Published 22 февраля, 09:53

Modified 22 февраля, 09:55

Updated 22 февраля, 09:55

Салют в городе

В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества перекроют дороги — где именно

22 февраля 2025, 09:53
Фото: Мэрия Новосибирска. Салют в городе

В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества перекроют дороги

В честь празднования Дня защитника Отечества, который состоится 23 февраля, в Новосибирске временно ограничат движение на некоторых участках дорог, рассказали в мэрии Новосибирска.

Основная причина ограничений — подготовка и проведение артиллерийского салюта, который состоится на Михайловской набережной в 21:00. С целью обеспечения безопасности и удобства для участников торжества, власти города установили меры, которые затронут центральные участки города.

С 8:00 до 22:00 будет перекрыт участок дороги от площади Инженера Будагова до парковки здания по улице Обской, 2. Доступ к этому участку ограничен для всех транспортных средств, за исключением военной техники и автотранспорта 41-й гвардейской общевойсковой армии. Дополнительно, с 20:00 до 22:00 не смогут проехать автомобили по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного транспорта, что позволит избежать скопления машин в момент проведения салюта.

Кроме того, парковка у здания по улице Обской, 2 будет закрыта с 8:00 утра до завершения церемонии. Важно отметить, что для водителей будут предоставлены объездные маршруты, чтобы минимизировать неудобства. Мэрия города просит автомобилистов заранее продумать пути объезда и учитывать временные ограничения, чтобы избежать задержек и обеспечить безопасность на дорогах.

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#Алина Гурицкая#Общество#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Мэрия#Безопасность
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