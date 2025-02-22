В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества перекроют дороги — где именно

С 8:00 до 22:00 будет перекрыт участок дороги от площади Инженера Будагова до парковки здания по улице Обской, 2. Доступ к этому участку ограничен для всех транспортных средств, за исключением военной техники и автотранспорта 41-й гвардейской общевойсковой армии. Дополнительно, с 20:00 до 22:00 не смогут проехать автомобили по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного транспорта, что позволит избежать скопления машин в момент проведения салюта.