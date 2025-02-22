В Новосибирске в ДТП на улице Сухарной пострадал ребенок

В случае с этим ДТП особое беспокойство вызывает тот факт, что пострадали не только взрослые, но и ребенок. Это еще раз напоминает, как важно соблюдение осторожности на пешеходных переходах, ведь жизнь и здоровье людей должны быть приоритетом для каждого водителя. Водителям следует напоминать, что даже если переход не регулируется светофором, их обязанность — пропускать пешеходов.