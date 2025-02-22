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Posted 22 февраля, 09:21

Published 22 февраля, 09:21

Modified 22 февраля, 09:23

Updated 22 февраля, 09:23

Место ДТП

В Новосибирске в ДТП на улице Сухарной пострадал ребенок

22 февраля 2025, 09:21
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области. Место ДТП
В Заельцовском районе Новосибирска произошла авария с участием пешеходов, в котором пострадал ребенок, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В Новосибирске, в районе Сухарной, произошла трагическая авария с участием двух пешеходов. Водитель внедорожника Volvo XC90 сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие случилось днем 22 февраля.

Как сообщают очевидцы, недалеко от места аварии уже находилась бригада скорой помощи, которая быстро прибыла на место происшествия. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где специалисты проводят диагностику и уточняют степень их травм. За рулем автомобиля находился 34-летний мужчина. В настоящее время сотрудники ГИБДД расследуют все детали случившегося.

Этот инцидент еще раз акцентирует внимание на проблемах безопасности дорожного движения в городе. Водителям необходимо соблюдать особую осторожность возле пешеходных переходов, а пешеходам важно быть внимательными даже в тех местах, где они имеют приоритет. В Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося и напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения для всех участников.

Этот инцидент на Сухарной подчеркивает важность безопасности на дорогах, особенно в местах, где пешеходы пересекают проезжую часть. Несмотря на то, что пешеходные переходы должны быть защищены законом, зачастую водители не обращают должного внимания на тех, кто переходит дорогу. Важно помнить, что именно от внимательности и ответственности всех участников движения зависит безопасность на улицах города.

В случае с этим ДТП особое беспокойство вызывает тот факт, что пострадали не только взрослые, но и ребенок. Это еще раз напоминает, как важно соблюдение осторожности на пешеходных переходах, ведь жизнь и здоровье людей должны быть приоритетом для каждого водителя. Водителям следует напоминать, что даже если переход не регулируется светофором, их обязанность — пропускать пешеходов.

Надеюсь, что этот случай послужит напоминанием не только для водителей, но и для пешеходов, которым стоит быть внимательными и осторожными, особенно вблизи оживленных улиц. Это должно стать общей заботой: безопасность на дорогах — результат взаимодействия и ответственности всех, кто ими пользуется.

Место происшествия
Место происшествия
Место происшествия. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Очевидцы сообщили, что рядом с местом происшествия находилась скорая помощь, которая оперативно прибыла на место. Пострадавших доставили в больницу, где врачи уточняют характер их травм. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 34-летний водитель. Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

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