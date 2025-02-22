Всем приготовиться: мощнейшие магнитные бури накроют Новосибирск в марте

Март 2025 года обещает быть неспокойным в плане геомагнитных возмущений. По данным Лаборатории солнечной астрономии, первые магнитные бури начнутся уже 1 марта и достигнут уровня 4-5 баллов по пятибалльной шкале. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, а также вызвать небольшие сбои в работе электроники и спутниковых систем.