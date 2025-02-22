Всем приготовиться: мощнейшие магнитные бури накроют Новосибирск в марте

Posted 22 февраля, 10:32
Published 22 февраля, 10:32
Modified 22 февраля, 10:32
Updated 22 февраля, 10:32
Март 2025 года обещает быть неспокойным в плане геомагнитных возмущений. По данным Лаборатории солнечной астрономии, первые магнитные бури начнутся уже 1 марта и достигнут уровня 4-5 баллов по пятибалльной шкале. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, а также вызвать небольшие сбои в работе электроники и спутниковых систем.
Согласно прогнозам, в следующие даты ожидаются магнитные бури разной интенсивности:
3–5 марта — слабые геомагнитные возмущения.
8–9 марта — более выраженные всплески солнечной активности.
27–28 марта — завершающая фаза бурь, возможно достижение уровня G2-G3.
В середине месяца, с 10 по 25 марта, магнитосфера, по прогнозам, останется в спокойном состоянии.
Геомагнитные бури классифицируются по шкале G от 1 до 5:
G1 (слабые) — минимальные возмущения, возможны небольшие сбои в спутниковой связи.
G2 (умеренные) — могут вызвать скачки напряжения и помехи в радиосвязи.
G3 (сильные) — способствуют сбоям в спутниковой навигации и радиоприеме.
G4 (очень сильные) — могут привести к сбоям в энергосистемах и повреждениям электроприборов.
G5 (экстремально сильные) — редкое явление, способное вывести из строя электрические сети.
Особенно чувствительными к магнитным бурям являются метеозависимые люди. Они могут испытывать головные боли, головокружение, общую слабость и снижение работоспособности. У некоторых повышается раздражительность или тревожность, возникают проблемы со сном и бессонница. Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы также могут ощущать ухудшение самочувствия.
Чтобы минимизировать влияние геомагнитных бурь, врачи советуют контролировать артериальное давление, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Также важно поддерживать водный баланс, ограничить употребление кофе и алкоголя, чаще находиться на свежем воздухе и соблюдать режим сна.
Сильные магнитные бури способны влиять не только на людей, но и на технологические системы. Возможны:
Перебои в спутниковой связи и навигации.
Отклонения в работе GPS-приборов.
Помехи в радиосигналах и мобильной связи.
Скачки напряжения в электрических сетях.
Для защиты электроники рекомендуется использовать источники бесперебойного питания (ИБП) и по возможности отключать бытовые приборы от сети в периоды пиковых возмущений.