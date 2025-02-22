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Posted 22 февраля, 10:32

Published 22 февраля, 10:32

Modified 22 февраля, 10:32

Updated 22 февраля, 10:32

Магнитная буря

Всем приготовиться: мощнейшие магнитные бури накроют Новосибирск в марте

22 февраля 2025, 10:32
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря

Жителей Новосибирска предупредили о мощных магнитных бурях в марте 2025 года

В первый месяц весны в Новосибирской области ожидаются сильнейшие магнитные бури.

Прогноз геомагнитной активности

Март 2025 года обещает быть неспокойным в плане геомагнитных возмущений. По данным Лаборатории солнечной астрономии, первые магнитные бури начнутся уже 1 марта и достигнут уровня 4-5 баллов по пятибалльной шкале. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, а также вызвать небольшие сбои в работе электроники и спутниковых систем.

Согласно прогнозам, в следующие даты ожидаются магнитные бури разной интенсивности:

  • 3–5 марта — слабые геомагнитные возмущения.

  • 8–9 марта — более выраженные всплески солнечной активности.

  • 27–28 марта — завершающая фаза бурь, возможно достижение уровня G2-G3.

В середине месяца, с 10 по 25 марта, магнитосфера, по прогнозам, останется в спокойном состоянии.

Магнитная буря
Магнитная буря. Фото: Изображение Midjourney

Классификация магнитных бурь

Геомагнитные бури классифицируются по шкале G от 1 до 5:

  • G1 (слабые) — минимальные возмущения, возможны небольшие сбои в спутниковой связи.

  • G2 (умеренные) — могут вызвать скачки напряжения и помехи в радиосвязи.

  • G3 (сильные) — способствуют сбоям в спутниковой навигации и радиоприеме.

  • G4 (очень сильные) — могут привести к сбоям в энергосистемах и повреждениям электроприборов.

  • G5 (экстремально сильные) — редкое явление, способное вывести из строя электрические сети.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Особенно чувствительными к магнитным бурям являются метеозависимые люди. Они могут испытывать головные боли, головокружение, общую слабость и снижение работоспособности. У некоторых повышается раздражительность или тревожность, возникают проблемы со сном и бессонница. Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы также могут ощущать ухудшение самочувствия.

Чтобы минимизировать влияние геомагнитных бурь, врачи советуют контролировать артериальное давление, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Также важно поддерживать водный баланс, ограничить употребление кофе и алкоголя, чаще находиться на свежем воздухе и соблюдать режим сна.

Головная боль
Головная боль. Фото: Изображение Midjourney

Как магнитные бури могут повлиять на технику

Сильные магнитные бури способны влиять не только на людей, но и на технологические системы. Возможны:

  • Перебои в спутниковой связи и навигации.

  • Отклонения в работе GPS-приборов.

  • Помехи в радиосигналах и мобильной связи.

  • Скачки напряжения в электрических сетях.

Для защиты электроники рекомендуется использовать источники бесперебойного питания (ИБП) и по возможности отключать бытовые приборы от сети в периоды пиковых возмущений.

Мощная магнитная буря обрушится на Новосибирск
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Здоровье#Магнитные бури#Геомагнитная активность#Метеозависимые люди
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