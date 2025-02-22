Жительница Новосибирска продает сторублевку за 100 тысяч рублей

Posted 22 февраля, 05:57
Published 22 февраля, 05:57
Modified 22 февраля, 05:59
Updated 22 февраля, 05:59
Необычное объявление появилось на популярной онлайн-площадке: жительница Новосибирска решила продать сторублёвую банкноту за внушительную сумму — 100 тысяч рублей. По словам продавца, купюра из редкой серии «АА» и представляет ценность для коллекционеров.
Объявление было размещено 16 февраля и быстро привлекло внимание пользователей. Уже через несколько дней количество просмотров перевалило за сотню. Продавец отметила, что купюра новая и готова передать её только при личной встрече.
На банкноте изображены знаковые места России: Спасская башня Московского Кремля, парк «Зарядье» и здание Московского государственного университета. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.