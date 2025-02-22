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Posted 22 февраля, 05:57

Published 22 февраля, 05:57

Modified 22 февраля, 05:59

Updated 22 февраля, 05:59

Фото объявления

Жительница Новосибирска продает сторублевку за 100 тысяч рублей

22 февраля 2025, 05:57
Фото: Авито. Фото объявления
В Новосибирске выставили на продажу сторублевую купюру за сто тысяч рублей, соответствующее объявление появилось на онлайн-площадка Авито.

Необычное объявление появилось на популярной онлайн-площадке: жительница Новосибирска решила продать сторублёвую банкноту за внушительную сумму — 100 тысяч рублей. По словам продавца, купюра из редкой серии «АА» и представляет ценность для коллекционеров.

Объявление было размещено 16 февраля и быстро привлекло внимание пользователей. Уже через несколько дней количество просмотров перевалило за сотню. Продавец отметила, что купюра новая и готова передать её только при личной встрече.

На банкноте изображены знаковые места России: Спасская башня Московского Кремля, парк «Зарядье» и здание Московского государственного университета. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

В Новосибирске за миллионы продают 100-рублевые купюры
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Объявление#Деньги#Купюра#Рубли
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