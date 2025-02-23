Итоги трёх лет СВО: Андрей Панфёров рассказал о том, когда закончится операция

Новосибирская область за три года, утверждает Панферов, показала себя как один из самых подготовленных регионов, оперативно адаптировавшихся к новым вызовам. Здесь были сформированы добровольческие подразделения, а также организовано большое количество различных общественных и волонтерских объединений, оказывающих помощь бойцам на передовой.