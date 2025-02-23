Posted 23 февраля, 02:56
Published 23 февраля, 02:56
Modified 23 февраля, 02:58
Updated 23 февраля, 02:58
Новосибирская область за три года, утверждает Панферов, показала себя как один из самых подготовленных регионов, оперативно адаптировавшихся к новым вызовам. Здесь были сформированы добровольческие подразделения, а также организовано большое количество различных общественных и волонтерских объединений, оказывающих помощь бойцам на передовой.
В беседе с Сиб.фм он подчеркнул, что за этот период сильно трансформиировалось мировоззрение относительно роли России на глобальной арене. Власти чётко обозначили ключевые национальные интересы, а промышленный и научный потенциал Сибири и нашего региона в частности успешно адаптировался к текущим реалиям, позволяя решать актуальные цели.
Оценивая возможные сроки исхода СВО, Панфёров предположил, что конфликт продлится как минимум до 2026–2027 годов.