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Posted 23 февраля, 02:56

Published 23 февраля, 02:56

Modified 23 февраля, 02:58

Updated 23 февраля, 02:58

Андрей Панферов

Итоги трёх лет СВО: Андрей Панфёров рассказал о том, когда закончится операция

23 февраля 2025, 02:56
Фото: ЕР-Новосибирск. Андрей Панферов

В Новосибирске Андрей Панферов подвел итог трех лет СВО

В преддверии 3 годовщины с начала СВО экс-депутат и нынешний бизнес-омбудсмен региона Андрей Панфёров подвел итоги этого периода.

Новосибирская область за три года, утверждает Панферов, показала себя как один из самых подготовленных регионов, оперативно адаптировавшихся к новым вызовам. Здесь были сформированы добровольческие подразделения, а также организовано большое количество различных общественных и волонтерских объединений, оказывающих помощь бойцам на передовой.

В беседе с Сиб.фм он подчеркнул, что за этот период сильно трансформиировалось мировоззрение относительно роли России на глобальной арене. Власти чётко обозначили ключевые национальные интересы, а промышленный и научный потенциал Сибири и нашего региона в частности успешно адаптировался к текущим реалиям, позволяя решать актуальные цели.

Оценивая возможные сроки исхода СВО, Панфёров предположил, что конфликт продлится как минимум до 2026–2027 годов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Специальная военная операция#Общественные организации#Андрей Панфёров
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