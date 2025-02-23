Котят экзотической породы с инопланетной мордашкой продают в Новосибирске

Ориенталы крайне общительны и будут требовать от своего хозяина много внимания. Вместе с тем они очень активны, могут выполнять разнообразные команды и легко согласятся поиграть. Также хозяева отмечают высокую тактильность этой породы. Эти коты будут привязаны к полюбившемуся им человеку даже больше собак.