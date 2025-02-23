Котят экзотической породы с инопланетной мордашкой продают в Новосибирске

Posted 23 февраля, 09:53
Published 23 февраля, 09:53
Modified 23 февраля, 09:55
Updated 23 февраля, 09:55
Автор объявления предлагает широкий выбор ценителям: заводчикам или просто желающим обзавестись необычным питомцем предлагают котят шоколадного, лилового, кремового, голубого, красного и других окрасов. Точная стоимость не указана, однако продавец гарантирует чистоту породы, высокую люксовость и воспитанность котят.
Знатоки утверждают, что питомцы этой породы не оставят равнодушными даже собачников. Ориентальные кошки выделяются не только своей инопланетной ушастой внешностью, но и сумасбродным характером.
Ориенталы крайне общительны и будут требовать от своего хозяина много внимания. Вместе с тем они очень активны, могут выполнять разнообразные команды и легко согласятся поиграть. Также хозяева отмечают высокую тактильность этой породы. Эти коты будут привязаны к полюбившемуся им человеку даже больше собак.
Ранее новосибирцев очаровал голубоглазый бульдог стоимостью в десятки тысяч рублей.