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Posted 23 февраля, 09:53

Published 23 февраля, 09:53

Modified 23 февраля, 09:55

Updated 23 февраля, 09:55

Котенок ориентальной кошки

Котят экзотической породы с инопланетной мордашкой продают в Новосибирске

23 февраля 2025, 09:53
Фото: Авито. Котенок ориентальной кошки
Объявление о продаже котят ориентальной породы размещено на сайте бесплатных объявлений.

Автор объявления предлагает широкий выбор ценителям: заводчикам или просто желающим обзавестись необычным питомцем предлагают котят шоколадного, лилового, кремового, голубого, красного и других окрасов. Точная стоимость не указана, однако продавец гарантирует чистоту породы, высокую люксовость и воспитанность котят.

Знатоки утверждают, что питомцы этой породы не оставят равнодушными даже собачников. Ориентальные кошки выделяются не только своей инопланетной ушастой внешностью, но и сумасбродным характером.

Ориенталы крайне общительны и будут требовать от своего хозяина много внимания. Вместе с тем они очень активны, могут выполнять разнообразные команды и легко согласятся поиграть. Также хозяева отмечают высокую тактильность этой породы. Эти коты будут привязаны к полюбившемуся им человеку даже больше собак.

Ранее новосибирцев очаровал голубоглазый бульдог стоимостью в десятки тысяч рублей.

Котята с невероятной мордашкой
Котята с невероятной мордашкой
Котята с невероятной мордашкой
Котята с невероятной мордашкой. Фото: Авито
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