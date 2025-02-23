Неприятный сюрприз: в киселе новосибирского производства нашли червей

Posted 23 февраля, 03:29
Published 23 февраля, 03:29
Modified 23 февраля, 03:31
Updated 23 февраля, 03:31
Россиянин приобрел кисель торговой марки «Приправыч» через маркетплейс, но, открыв упаковку, обнаружил внутри живых червей. Как рассказал мужчина, напиток предназначался для его дочери, и лишь случайность уберегла ребенка от неприятной находки.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи отмечают, что подобные жалобы на продукцию «Приправыч» поступают не впервые. В отзывах покупатели рассказывают, что упаковки товаров этой марки «буквально шевелятся». Однако продукция по-прежнему остается в продаже, несмотря на нарекания.
Стоит отметить, что торговая марка «Приправыч», принадлежащая новосибирскому АО «Проксима», уже попадала в черные списки контроля качества. Ранее организация «Росконтроль» включила бренд в перечень недобросовестных производителей после выявления кишечной палочки в приправе для плова.