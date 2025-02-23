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Posted 23 февраля, 03:29

Published 23 февраля, 03:29

Modified 23 февраля, 03:31

Updated 23 февраля, 03:31

Черви в киселе

Неприятный сюрприз: в киселе новосибирского производства нашли червей

23 февраля 2025, 03:29
Фото: Прямой эфир. Черви в киселе

В киселе новосибирского производства «Приправыч» нашли червей

Покупатель нашел червей в киселе фирмы «Приправыч», об этом он рассказал в соцсетях.

Россиянин приобрел кисель торговой марки «Приправыч» через маркетплейс, но, открыв упаковку, обнаружил внутри живых червей. Как рассказал мужчина, напиток предназначался для его дочери, и лишь случайность уберегла ребенка от неприятной находки.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи отмечают, что подобные жалобы на продукцию «Приправыч» поступают не впервые. В отзывах покупатели рассказывают, что упаковки товаров этой марки «буквально шевелятся». Однако продукция по-прежнему остается в продаже, несмотря на нарекания.

Видео: Прямой эфир.

Стоит отметить, что торговая марка «Приправыч», принадлежащая новосибирскому АО «Проксима», уже попадала в черные списки контроля качества. Ранее организация «Росконтроль» включила бренд в перечень недобросовестных производителей после выявления кишечной палочки в приправе для плова.

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#Алина Гурицкая#Общество#Видео#Новосибирск#Россия#Маркетплейс#Проверка качества#Кисель#Приправыч#Черви#Росконтроль
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