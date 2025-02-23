Неприятный сюрприз: в киселе новосибирского производства нашли червей

Инцидент вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи отмечают, что подобные жалобы на продукцию «Приправыч» поступают не впервые. В отзывах покупатели рассказывают, что упаковки товаров этой марки «буквально шевелятся». Однако продукция по-прежнему остается в продаже, несмотря на нарекания.