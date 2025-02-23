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Posted 23 февраля, 10:39

Published 23 февраля, 10:39

Modified 23 февраля, 10:41

Updated 23 февраля, 10:41

Как похищают деньги

Новосибирцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

23 февраля 2025, 10:39
Фото: 1MI. Как похищают деньги
В Роскачестве россиянам рассказали о том, как не попасться на новую уловку злоумышленников.

Мошенники звонят владельцам карт систем Visa и Mastercard, которые перестали работать на территории РФ с 2022 года. В ходе телефонного разговора владельцу карты предлагают якобы восстановить ее. Для этого просят раскрыть персональные данные: ФИО, пароли, код из СМС. Далее мошенники получают доступ к госуслугам, аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях своей жертвы.

Также мошенники могут оформить онлайн-кредиты с помощью госуслуги или начать рассылку всем контактам с просьбой занять денег якобы от имени человека.

Ранее новосибирцам рассказали о новом способе обезопасить свои счета — запретить самому себе брать онлайн-кредиты.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенничество#Сибирь#Мошенники
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