Новосибирцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Мошенники звонят владельцам карт систем Visa и Mastercard, которые перестали работать на территории РФ с 2022 года. В ходе телефонного разговора владельцу карты предлагают якобы восстановить ее. Для этого просят раскрыть персональные данные: ФИО, пароли, код из СМС. Далее мошенники получают доступ к госуслугам, аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях своей жертвы.