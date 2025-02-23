Новосибирцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Posted 23 февраля, 10:39
Published 23 февраля, 10:39
Modified 23 февраля, 10:41
Updated 23 февраля, 10:41
Мошенники звонят владельцам карт систем Visa и Mastercard, которые перестали работать на территории РФ с 2022 года. В ходе телефонного разговора владельцу карты предлагают якобы восстановить ее. Для этого просят раскрыть персональные данные: ФИО, пароли, код из СМС. Далее мошенники получают доступ к госуслугам, аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях своей жертвы.
Также мошенники могут оформить онлайн-кредиты с помощью госуслуги или начать рассылку всем контактам с просьбой занять денег якобы от имени человека.
Ранее новосибирцам рассказали о новом способе обезопасить свои счета — запретить самому себе брать онлайн-кредиты.