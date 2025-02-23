Новосибирцы скупили рекордное количество носков перед 23 февраля

Posted 23 февраля, 14:39
Published 23 февраля, 14:39
Modified 23 февраля, 14:41
Updated 23 февраля, 14:41
Как отмечают ритейлеры, в этом году спрос на мужские носки накануне праздника вырос на 3,5%. В этот раз сибирячки особенно выделились: в Новосибирской области спрос взлетел в 5 раз.
Как сообщается, во многих крупнейших гипермаркетах Московской и Ленинградской области носков не осталось вовсе.
Ранее выяснилось, что лишь немногие сибирячки согласны потратить больше 500 рублей на подарки для коллег на 23-е февраля.