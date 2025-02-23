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Posted 23 февраля, 14:39

Published 23 февраля, 14:39

Modified 23 февраля, 14:41

Updated 23 февраля, 14:41

Носки стали самым популярным подарком для мужчин

Новосибирцы скупили рекордное количество носков перед 23 февраля

23 февраля 2025, 14:39
Фото: 1MI. Носки стали самым популярным подарком для мужчин
Накануне Дня защитника Отечества в крупных гипермаркетах не осталось мужских носков.

Как отмечают ритейлеры, в этом году спрос на мужские носки накануне праздника вырос на 3,5%. В этот раз сибирячки особенно выделились: в Новосибирской области спрос взлетел в 5 раз.

Как сообщается, во многих крупнейших гипермаркетах Московской и Ленинградской области носков не осталось вовсе.

Ранее выяснилось, что лишь немногие сибирячки согласны потратить больше 500 рублей на подарки для коллег на 23-е февраля.

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