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Posted 23 февраля, 04:15

Published 23 февраля, 04:15

Modified 23 февраля, 04:17

Updated 23 февраля, 04:17

Бетономешалка

Огромнач пробка образовалась в Новосибирске после аварии с бетономешалкой

23 февраля 2025, 04:15
Фото: 1MI. Бетономешалка

В Новосибирске водитель бетономешалки едва не столкнулся с кроссовером

В Новосибирске авария с бетономешалкой парализовало движение автомобилей в Дзержинском районе.

В Новосибирске 22 февраля произошло ДТП с участием бетономешалки и кроссовера, которое привело к образованию пробки на улице Есенина в Дзержинском районе. Согласно сообщениям очевидцев в Telegram-канале АСТ-54 Black, водитель автобетоносмесителя Shacman, вероятно, не заметил кроссовер, который вклинился справа, и при повороте задел его левую сторону.

Авария с бетономешалкой
Авария с бетономешалкой. Фото: АСТ-54

Инцидент заблокировал движение на дороге в обоих направлениях, в том числе мешая проезду встречному автобусу, который не смог пробраться через образовавшуюся пробку. В результате ситуация на участке улицы Есенина вызвала затруднения для множества водителей.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Автобус#Пробка#Дзержинский район#Социальные сети#Бетономешалка#Кроссовер
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