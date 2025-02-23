Огромнач пробка образовалась в Новосибирске после аварии с бетономешалкой

Posted 23 февраля, 04:15
Published 23 февраля, 04:15
Modified 23 февраля, 04:17
Updated 23 февраля, 04:17
В Новосибирске 22 февраля произошло ДТП с участием бетономешалки и кроссовера, которое привело к образованию пробки на улице Есенина в Дзержинском районе. Согласно сообщениям очевидцев в Telegram-канале АСТ-54 Black, водитель автобетоносмесителя Shacman, вероятно, не заметил кроссовер, который вклинился справа, и при повороте задел его левую сторону.
Инцидент заблокировал движение на дороге в обоих направлениях, в том числе мешая проезду встречному автобусу, который не смог пробраться через образовавшуюся пробку. В результате ситуация на участке улицы Есенина вызвала затруднения для множества водителей.