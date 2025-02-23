«Они умирают в муках»: волонтер из Новосибирска рассказала о спасении птиц в Анапе

Posted 23 февраля, 10:15
Published 23 февраля, 10:15
Modified 23 февраля, 10:18
Updated 23 февраля, 10:18
Студентка магистратуры НГУ и преподаватель биологии Ариана Климова в своих социальных сетях рассказала о своих эмоциях и моральных трудностях в работе добровольцев.
По словам сибирячки, специалисты пытаются спасти как можно больше птиц, однако удается это далеко не всегда. Она рассказала, что часто приходится усыплять здоровых и красивых птиц просто потому, что они не смогут выжить.
Ариана поделилась, что многие волонтеры уходят, будучи не в силах выдержать эмоциональной нагрузки, привязываясь с очередному погибшему пернатому, которого они пытались спасти.
Ранее в Новосибирской области волонтерам удалось спасти сову.