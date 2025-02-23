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Posted 23 февраля, 10:15

Published 23 февраля, 10:15

Modified 23 февраля, 10:18

Updated 23 февраля, 10:18

Птица в стационаре

«Они умирают в муках»: волонтер из Новосибирска рассказала о спасении птиц в Анапе

23 февраля 2025, 10:15
Фото: Соцсети. Птица в стационаре

Волонтер из Новосибирска рассказала о подробностях спасения птиц в Анапе

Волонтерам, помогающим в ликвидации экологической катастрофы в Керченском проливе, приходится сталкиваться с тяжелыми картинами.

Студентка магистратуры НГУ и преподаватель биологии Ариана Климова в своих социальных сетях рассказала о своих эмоциях и моральных трудностях в работе добровольцев.

По словам сибирячки, специалисты пытаются спасти как можно больше птиц, однако удается это далеко не всегда. Она рассказала, что часто приходится усыплять здоровых и красивых птиц просто потому, что они не смогут выжить.

Ариана поделилась, что многие волонтеры уходят, будучи не в силах выдержать эмоциональной нагрузки, привязываясь с очередному погибшему пернатому, которого они пытались спасти.

Ранее в Новосибирской области волонтерам удалось спасти сову.

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