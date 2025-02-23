atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 08:22

Published 23 февраля, 08:22

Modified 23 февраля, 08:24

Updated 23 февраля, 08:24

Экипаж самолета не вышел на связь

Пассажирский самолет потерялся над Новосибирском — что произошло

23 февраля 2025, 08:22
Фото: 1MI. Экипаж самолета не вышел на связь

Экипаж пассажирского самолета не вышел на связь над Новосибирском

Связь с экипажем лайнера оборвалась над Новосибирском из-за обеденного перерыва пилотов.

Инцидент произошел в декабре 2024 года: новосибирские диспетчеры не смогли связаться с экипажем лайнера «ЮВТ Аэро», направлявшегося из Горно-Алтайска в Казань. Экипаж сообщил о прохождении контрольной точки, но после этого перестал отвечать.

Восстановить связь удалось только час спустя. Судно успешно приземлилось в пункте назначения.

Как установили позднее в ходе расследования Росавиации, после доклада экипаж прервался на обед, уменьшив громкость динамиков связи. Авиакомпания проведет дополнительные разъяснения своим пилотам.

Ранее стало известно о нахождении Анны Терешковой на борту неисправного самолета в сибирском аэропорту.

Самолёт для высших лиц РФ кружил над Новосибирском — в чем причина
Узнать подробнее
Читайте также:
Брошенный в поле под Новосибирском самолет начали распиливатьПрокуратура проверит несанкционированный полет самолета над НовосибирскомМассовое ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Новосибирской области
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Самолет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика