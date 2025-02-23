Пассажирский самолет потерялся над Новосибирском — что произошло

Posted 23 февраля, 08:22
Published 23 февраля, 08:22
Modified 23 февраля, 08:24
Updated 23 февраля, 08:24
Инцидент произошел в декабре 2024 года: новосибирские диспетчеры не смогли связаться с экипажем лайнера «ЮВТ Аэро», направлявшегося из Горно-Алтайска в Казань. Экипаж сообщил о прохождении контрольной точки, но после этого перестал отвечать.
Восстановить связь удалось только час спустя. Судно успешно приземлилось в пункте назначения.
Как установили позднее в ходе расследования Росавиации, после доклада экипаж прервался на обед, уменьшив громкость динамиков связи. Авиакомпания проведет дополнительные разъяснения своим пилотам.
Ранее стало известно о нахождении Анны Терешковой на борту неисправного самолета в сибирском аэропорту.