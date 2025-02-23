Пассажирский самолет потерялся над Новосибирском — что произошло

Инцидент произошел в декабре 2024 года: новосибирские диспетчеры не смогли связаться с экипажем лайнера «ЮВТ Аэро», направлявшегося из Горно-Алтайска в Казань. Экипаж сообщил о прохождении контрольной точки, но после этого перестал отвечать.