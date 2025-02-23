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Posted 23 февраля, 06:44

Published 23 февраля, 06:44

Modified 23 февраля, 06:46

Updated 23 февраля, 06:46

Рост цен в супермаркетах

Рост цен на мясную продукцию заметили в Новосибирской области

23 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI. Рост цен в супермаркетах
Жители Новосибирской области могли заметить резкий скачок цен на говядину, свинину и рыбу.

Отмечается, что за неделю с 10 по 17 февраля цена на говядину поднялась с 626 до 640 рублей за килограмм. За неделю цена на свинину увеличилась с 390 до 393 руб/кг. Мороженая рыба увеличилась в среднем с 294 до 297 рублей.

Ранее в Новосибирскстате зафиксировали рост цен на молоко и картофель. Вместе с тем, дешевле стало куриное мясо и огурцы.

Ранее покупатели обнаружили червей в киселе новосибирского производителя.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены
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