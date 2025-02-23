Рост цен на мясную продукцию заметили в Новосибирской области

Отмечается, что за неделю с 10 по 17 февраля цена на говядину поднялась с 626 до 640 рублей за килограмм. За неделю цена на свинину увеличилась с 390 до 393 руб/кг. Мороженая рыба увеличилась в среднем с 294 до 297 рублей.