Старт сезона охоты: когда и на кого можно охотиться

Для тех, кто предпочитает охотиться на другие виды, с 16 по 25 апреля будет разрешена охота на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева, что расширит выбор для любителей разнообразных трофеев. Дополнительная возможность для охоты на уток и гусей откроется с 30 апреля по 9 мая в Искитимском районе.