Старт сезона охоты: когда и на кого можно охотиться

Posted 23 февраля, 04:54
Published 23 февраля, 04:54
Modified 23 февраля, 04:56
Updated 23 февраля, 04:56
Сезон стартует 21 марта и продлится до 10 июня 2025 года. Охотникам предстоит разделённый на два этапа сезон. Первый этап сосредоточен на охоте на бурого медведя, которая, хотя и является довольно опасным и трудным мероприятием, не вызывает большого интереса среди местных охотников.
Однако большинство истинных ценителей охоты ожидает наступление весны, когда можно будет отправиться на поиски пернатых трофеев. Охота на некоторые виды птицы в южных районах области начнётся с третьей субботы апреля — 19 числа. Этот этап продлится меньше недели. С 26 апреля она стартует в северных районах.
Для тех, кто предпочитает охотиться на другие виды, с 16 по 25 апреля будет разрешена охота на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева, что расширит выбор для любителей разнообразных трофеев. Дополнительная возможность для охоты на уток и гусей откроется с 30 апреля по 9 мая в Искитимском районе.
Вся необходимая информация о правилах охоты и разрешениях доступна на портале Минприроды.