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Posted 23 февраля, 04:54

Published 23 февраля, 04:54

Modified 23 февраля, 04:56

Updated 23 февраля, 04:56

Мужчина с ружьем

Старт сезона охоты: когда и на кого можно охотиться

23 февраля 2025, 04:54
Фото: 1MI. Мужчина с ружьем

В Новосибирской области назвали сроки начала весенней охоты

В Новосибирской области выделили сроки и нюансы охоты в весенний сезон 2025 года, следует из постановления губернатора региона.

Сезон стартует 21 марта и продлится до 10 июня 2025 года. Охотникам предстоит разделённый на два этапа сезон. Первый этап сосредоточен на охоте на бурого медведя, которая, хотя и является довольно опасным и трудным мероприятием, не вызывает большого интереса среди местных охотников.

Однако большинство истинных ценителей охоты ожидает наступление весны, когда можно будет отправиться на поиски пернатых трофеев. Охота на некоторые виды птицы в южных районах области начнётся с третьей субботы апреля — 19 числа. Этот этап продлится меньше недели. С 26 апреля она стартует в северных районах.

Для тех, кто предпочитает охотиться на другие виды, с 16 по 25 апреля будет разрешена охота на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева, что расширит выбор для любителей разнообразных трофеев. Дополнительная возможность для охоты на уток и гусей откроется с 30 апреля по 9 мая в Искитимском районе.

Вся необходимая информация о правилах охоты и разрешениях доступна на портале Минприроды.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Минприроды#Утки#Гуси#Сезон охоты#Бурый медведь
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