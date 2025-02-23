Супруга новосибирского актера Павла Прилучного показала лицо их сына

В момент, когда актриса задувала свечи, ее сын, которому скоро исполнится два года, находился на детском стульчике и следил за тем, что происходит вокруг. Ролик с милым ребенком сразу привлек внимание фанатов семейной четы. На видео видно, как семья воссоединяется в кругу близких, и Зепюр выразила свою благодарность за тот момент счастья, который она переживает.