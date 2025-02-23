atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 04:31

Published 23 февраля, 04:31

Modified 23 февраля, 04:33

Updated 23 февраля, 04:33

Кадры со дня рождения

Супруга новосибирского актера Павла Прилучного показала лицо их сына

23 февраля 2025, 04:31
Фото: соцсети Зепюр Брутян. Кадры со дня рождения
В социальных сетях актрисы Зепюр Брутян неожиданно появилось лицо ее сына Микаэля, о котором родители долгое время не раскрывали подробности.

Павел Прилучный и Зепюр предпочитали не публиковать фотографии ребенка с лицом, а лишь показывали его спину или силуэт. Однако на кадрах с празднования, опубликованном 18 февраля, когда Брутян справлялас свое 29-летие, малыш случайно засветился в одном кадре с матерью.

В момент, когда актриса задувала свечи, ее сын, которому скоро исполнится два года, находился на детском стульчике и следил за тем, что происходит вокруг. Ролик с милым ребенком сразу привлек внимание фанатов семейной четы. На видео видно, как семья воссоединяется в кругу близких, и Зепюр выразила свою благодарность за тот момент счастья, который она переживает.

Ранее Зепюр рассказывала, что их сын очень увлекается различными вещами, проявляет интерес к окружающему миру. Например, во время последнего отпуска с родителями, мальчик с увлечением следил за работой бортпроводницы, а позже проводил время с соседкой по креслу.

Сын Агаты Муцениеце нагрубил матери при встрече
Узнать подробнее
Читайте также:
Тренд на смену имени появился в Новосибирской областиПродюсер назвал гонорар скандального новосибирского актера Павла ПрилучногоЖители Новосибирска смогут претендовать на госвыплаты за долгий брак
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#День рождения#Семья#Сын#Актер#Павел Прилучный#Зепюр Брутян
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика