Супруга новосибирского актера Павла Прилучного показала лицо их сына

Posted 23 февраля, 04:31
Published 23 февраля, 04:31
Modified 23 февраля, 04:33
Updated 23 февраля, 04:33
Павел Прилучный и Зепюр предпочитали не публиковать фотографии ребенка с лицом, а лишь показывали его спину или силуэт. Однако на кадрах с празднования, опубликованном 18 февраля, когда Брутян справлялас свое 29-летие, малыш случайно засветился в одном кадре с матерью.
В момент, когда актриса задувала свечи, ее сын, которому скоро исполнится два года, находился на детском стульчике и следил за тем, что происходит вокруг. Ролик с милым ребенком сразу привлек внимание фанатов семейной четы. На видео видно, как семья воссоединяется в кругу близких, и Зепюр выразила свою благодарность за тот момент счастья, который она переживает.
Ранее Зепюр рассказывала, что их сын очень увлекается различными вещами, проявляет интерес к окружающему миру. Например, во время последнего отпуска с родителями, мальчик с увлечением следил за работой бортпроводницы, а позже проводил время с соседкой по креслу.