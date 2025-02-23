Тело женщины обнаружили в припаркованном автомобиле в Новосибирске

Posted 23 февраля, 06:19
Published 23 февраля, 06:19
Modified 23 февраля, 06:21
Updated 23 февраля, 06:21
21 февраля в «Субару Форестер» у частного дома обнаружили тело женщины. Что стало причиной смерти не уточняется, однако на теле были зафиксированы повреждения головы и шеи. По обвинению в убийстве задержан владелец автомобиля, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Задержанный заключен под стражу до 21.04.
Ранее стала известна причина пожара, в котором заживо сгорел 55-летний житель Новосибирской области.