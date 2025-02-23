Тело женщины обнаружили в припаркованном автомобиле в Новосибирске

21 февраля в «Субару Форестер» у частного дома обнаружили тело женщины. Что стало причиной смерти не уточняется, однако на теле были зафиксированы повреждения головы и шеи. По обвинению в убийстве задержан владелец автомобиля, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.