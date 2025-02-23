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Posted 23 февраля, 06:19

Published 23 февраля, 06:19

Modified 23 февраля, 06:21

Updated 23 февраля, 06:21

Суд избрал меру пресечения

Тело женщины обнаружили в припаркованном автомобиле в Новосибирске

23 февраля 2025, 06:19
Фото: 1MI. Суд избрал меру пресечения
Жителя Новосибирска обвинили в убийстве женщины, обнаруженной в его машине.

21 февраля в «Субару Форестер» у частного дома обнаружили тело женщины. Что стало причиной смерти не уточняется, однако на теле были зафиксированы повреждения головы и шеи. По обвинению в убийстве задержан владелец автомобиля, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Задержанный заключен под стражу до 21.04.

Ранее стала известна причина пожара, в котором заживо сгорел 55-летний житель Новосибирской области.

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