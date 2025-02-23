Туристка из Новосибирска пережила нападение акулы на Мальдивах

Под водой туристы могут общаться только жестами, и поначалу Ярослава не сразу поняла, что произошло. Однако вскоре она заметила силуэт крупной акулы, кружившей вокруг группы. По инструкции дайверы начали подъем по специальному канату, одновременно резко выдыхая пузыри — этот прием должен был отпугнуть хищника. Однако акула не торопилась уходить, рассказала женщина в разговоре с Сиб.фм.