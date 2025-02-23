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Posted 23 февраля, 02:12

Published 23 февраля, 02:12

Modified 23 февраля, 02:14

Updated 23 февраля, 02:14

Акула в воде

Туристка из Новосибирска пережила нападение акулы на Мальдивах

23 февраля 2025, 02:12
Фото: 1MI. Акула в воде
Во время дайвинга в Индийском океане группа сибирячки Ярославы Мироновой столкнулась с грозным морским хищником.

Первое погружение прошло без происшествий. Второе, которое было уже глубже, началось также спокойно, но неожиданно гид подал тревожный сигнал — несколько хлопков по воде. Это означало, что группа находится в опасности.

Под водой туристы могут общаться только жестами, и поначалу Ярослава не сразу поняла, что произошло. Однако вскоре она заметила силуэт крупной акулы, кружившей вокруг группы. По инструкции дайверы начали подъем по специальному канату, одновременно резко выдыхая пузыри — этот прием должен был отпугнуть хищника. Однако акула не торопилась уходить, рассказала женщина в разговоре с Сиб.фм.

Когда туристы достигли поверхности, их спешно начали поднимать на борт судна. Последними поднимались инструктор и Ярослава. В этот момент акула бросилась к лестнице, схватив ее зубами. К счастью, девушка успела взобраться на ступеньку выше, избежав укуса.

Хотя физические травмы у туристов были минимальны, психологическое потрясение оказалось значительным. Ярослава получила ушиб ноги при спешном выходе из воды, но медицинская помощь группе не понадобилась. На судне пострадавшим оказали первую помощь, но вернувшись на берег дайверы воздержадись от дополнительного осмотра врачей.

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