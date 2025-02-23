В Новосибирске двое неизвестных напали на мужчину в жилом доме

Posted 23 февраля, 10:28
Published 23 февраля, 10:28
Modified 23 февраля, 10:30
Updated 23 февраля, 10:30
Инцидент произошел в доме на Заречной, 37. На видеозаписи можно увидеть жильца дома с собакой, который ждет лифт. Внезапно на него нападают хулиганы, один из них снимает процесс избиения. Далее нападавшие уезжают на лифте.
Мужчина был госпитализирован: у него оказался сломан нос. Как сообщила жена пострадавшего, она рассказала о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов, приложив видеозапись с камер. Мужчина написал заявление после ночи, проведенной в стационаре.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска, супругу потерпевшего опросили, заявление о нападении было зарегистрировано. Сейчас проводится проверка.
Ранее стало известно о выписке комментатора Скворцова из стационара в Новосибирске.