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Posted 23 февраля, 10:28

Published 23 февраля, 10:28

Modified 23 февраля, 10:30

Updated 23 февраля, 10:30

Мужчину избили без видимых причин

В Новосибирске двое неизвестных напали на мужчину в жилом доме

23 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI. Мужчину избили без видимых причин
Кадрами нападения поделилась супруга избитого мужчины в социальных сетях.

Инцидент произошел в доме на Заречной, 37. На видеозаписи можно увидеть жильца дома с собакой, который ждет лифт. Внезапно на него нападают хулиганы, один из них снимает процесс избиения. Далее нападавшие уезжают на лифте.

Мужчина был госпитализирован: у него оказался сломан нос. Как сообщила жена пострадавшего, она рассказала о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов, приложив видеозапись с камер. Мужчина написал заявление после ночи, проведенной в стационаре.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска, супругу потерпевшего опросили, заявление о нападении было зарегистрировано. Сейчас проводится проверка.

Ранее стало известно о выписке комментатора Скворцова из стационара в Новосибирске.

Видео: 1MI. Мужчину избили без видимых причин
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