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Posted 23 февраля, 05:39

Published 23 февраля, 05:39

Modified 23 февраля, 05:41

Updated 23 февраля, 05:41

Концерт

В Новосибирске священник потребовал запретить концерт группы «Ленинград»

23 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI. Концерт
Священник выступил с критикой известной эпатажной группы и потребовал запретить проведение концерта в Новосибирске.

30 мая с концертом в «Сибирь-Арене» выступит группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. Однако далеко не всех порадовал визит известной группы.

Священник Илья Березовский заявил, что творчество группы негативно влияет на молодежь, отметив чрезмерное использование нецензурной лексики. Также он отметил, что проведение праздничных мероприятий и концертов неуместно в условиях СВО. Березовский заявил, что поддержит жалобу, если кто-нибудь из его коллег возьмется за отмену концерта.

Однако судя по данным сервисов по продаже билетов, новосибирцы с мнением священника не согласны и ждут концерта: на данный момент уже выкуплена большая часть мест в первых рядах. Цены на билет составляют от 3 000 до 8 500 рублей.

Ранее в Новосибирске выступила группа «Руки вверх!» — как это было, смотрите в наших материалах.

«Руки Вверх» в «Сибирь Арене» собрали более 10 тысяч жителей Новосибирска
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