В Новосибирске священник потребовал запретить концерт группы «Ленинград»

Священник Илья Березовский заявил, что творчество группы негативно влияет на молодежь, отметив чрезмерное использование нецензурной лексики. Также он отметил, что проведение праздничных мероприятий и концертов неуместно в условиях СВО. Березовский заявил, что поддержит жалобу, если кто-нибудь из его коллег возьмется за отмену концерта.