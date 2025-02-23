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Posted 23 февраля, 06:31

Published 23 февраля, 06:31

Modified 23 февраля, 06:33

Updated 23 февраля, 06:33

Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности

В Новосибирской области пьяная мать задавила ребенка

23 февраля 2025, 06:31
Фото: Изображение Midjourney. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Инцидент произошел в декабре 2024 года. Дело рассмотрит Краснозёрский районный суд.

Выпившая женщина уронила новорожденного сына, потом, не удержавшись на ногах, упала на него и придавила. Ребенок не выжил.

Инцидент произошел 24 декабря 2024 года в одном из сёл Краснозёрского района Новосибирской области. 24-летняя сибирячка после распития алкоголя начала ходить по дому с месячным ребенком на руках, и с споткнулась.

Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Сама она полностью признает вину. Дело рассмотрит Краснозёрский районный суд.

Ранее жителя Новосибирска обвинили в убийстве женщины, обнаруженной в его машине.

Жительница Новосибирска обвинила экс-супруга из Австралии в похищении сына
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