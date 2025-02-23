В Новосибирской области пьяная мать задавила ребенка

Posted 23 февраля, 06:31
Published 23 февраля, 06:31
Modified 23 февраля, 06:33
Updated 23 февраля, 06:33
Выпившая женщина уронила новорожденного сына, потом, не удержавшись на ногах, упала на него и придавила. Ребенок не выжил.
Инцидент произошел 24 декабря 2024 года в одном из сёл Краснозёрского района Новосибирской области. 24-летняя сибирячка после распития алкоголя начала ходить по дому с месячным ребенком на руках, и с споткнулась.
Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Сама она полностью признает вину. Дело рассмотрит Краснозёрский районный суд.
Ранее жителя Новосибирска обвинили в убийстве женщины, обнаруженной в его машине.